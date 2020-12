Almagro debe renunciar

Termina una semana llena de sobresaltos. La muerte de Maradona. El resultado de la “Libertad Responsable,” con la que indebidamente hizo gala en el exterior nuestro Presidente, llevó al fin de semana pasado a 416 nuevos contagios y 2 muertes. Trump pierde los juicios por fraude en EEUU. Un Menú inagotable. Corremos el riesgo que los titulares inmediatos maten las noticias de uñas largo plazo y de las que depende nuestro futuro.

Entre las cosas tormentosas de esta semana que, por suerte llega a su fin, una sorpresa: el Partido Colorado recibió gustoso la noticia de que Almagro quería incorporarse a sus filas. (¿? ¡!). Qué gran oportunidad. Encontró un lugar que lo reciba. Pero hay algo claro, en la OEA no debe, ni puede quedarse. Su elección tiene legitimidad jurídica. Pero eso no basta, terminó de asegurar la total ilegitimidad política.

México fue uno de los países claves en su primer elección. Todos los cargos claves se los dio a sus autoridades. Pero en el ínterin cambio el gobierno mexicano. El actual, no solamente no le apoya, sino que le ha pedido expresamente que se vaya. Según EL País de Montevideo (que no es precisamente, el vocero del marxismo internacional) “México cuestionó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por la misión del organismo a las elecciones bolivianas anuladas en 2019 y lo acusó de «lastimar la democracia.”

Más aún el mismo matutino, el que hace 40 años apoyaba el SI en el refrendo contra la dictadura agrega: “ `(ha) deslegitimado a las misiones electorales´, acusó el representante de México Maximiliano Reyes, Subsecretario para América Latina. `Lo que ocurrió con la OEA en Bolivia no debe repetirse jamás´”. No `goza del apoyo incondicional que le gustaba exhibir, de uno de los países más importantes de la organización.

El cuestionamiento a las Misiones electorales es más grave que lo que parece: El Director del Departamento de Cooperación Electoral (OEA), Gerardo Icaza, es mexicano, del partido opositor y designado antes de asumir López Obrador. El hijo de un importante dirigente histórico del PRI, fue quien, en mi caso, tras unas cuantas Misiones de Observación Electoral, siendo Jefe de la Misión para las elecciones en Haití, me cambió el informe. Y me agregó “los informes los redacto yo y los lee el Jefe de Misión ante el Consejo Permanente.” Me fui. Anuncié que no aceptaría ninguna misión más de la OEA, tarea que realizaba desde muchísimo antes de llegar Almagro y su clan. Mi primer misión para una ONG fue cuando con 18 años. Hace casi 50 años.

Abundemos: el Pro Secretario General era un hombre puesto por la oposición mexicana, era Francisco Guerrero. Gana AMLO en México y en un rápido movimiento en el tablero de ajedrez, lo nombra Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia. Bueno es decir que, el departamento electoral que dirige su compatriota, que redacta los informes de las misiones que hace otro, está bajo su órbita. Y México quiere transparencia en un servicio que Almagro ha puesto en manos de la oposición mexicana.

Sigue ocupando el cargo clave el uruguayo Gonzalo Koncke. Prefiero no recordar las condiciones en que se fue de su posición de Embajador de Uruguay en Naciones Unidas. El Secretario de Finanzas, tiene una característica curiosa. A pesar de la transparencia que requiere su cargo, fue designado por el Departamento de Estado, y si uno hace click sobre su nombre no aparecen sus datos. Es más si se le googlea, como se dice ahora. no existe (¿¿??)

El crimen democrático más feroz cometido por Almagro, contra la democracia fue el Golpe de Estado en Bolivia un año atrás. Pero ahora, los que el echó, tomaron el poder en elecciones libres que ni la OEA pudo cuestionar en lo más mínimo. Es más, en algunas mesas acusadas de fraudulentas en el 19, el Partido de Evo sacó más votos en el 20. Y ahora se sien tan en la Mesa con su propio genocida.

¿Le queda algún apoyo importante? Brasil, fue de los países que promovió su elección. Pero daría la impresión de que su amigo Bolsonaro viene en picada. En las elecciones municipales de Brasil (cuya segunda vuelta se celebro el domingo pasado), Boslonaro no ganó una sola alcaldía para su partido. Entró último en Río y Sao Paolo, las dos ciudades más importantes. En su pueblo natal de Gliceíro, entró último.

En Uruguay la Fuerza Multicolor lo recibe con los brazos abiertos. No debería de perder la oportunidad. Pude ser el tiempo de ir haciendo las valijas.