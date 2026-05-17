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mil escuelas

ANEP celebró el Día de la Educación Rural reafirmando su compromiso

En el Día de la Educación Rural, ANEP destacó el valor pedagógico y social de las escuelas rurales en todo el territorio nacional.

Escuela rural, una tradición.

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La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) conmemora este 15 de mayo el Día de la Educación Rural, una fecha que pone en valor el papel fundamental que cumplen las escuelas rurales en el desarrollo educativo y social del país. En esta instancia, el organismo reafirmó además su compromiso con el medio rural y con una modalidad educativa estrechamente vinculada a la identidad nacional.

Actualmente, la educación rural en Uruguay conforma una extensa red de centros educativos distribuidos a lo largo y ancho del territorio. Cada día, miles de niños y niñas asisten a escuelas rurales donde son acompañados por cientos de maestras y maestros que sostienen una tarea educativa clave en comunidades muchas veces alejadas de los grandes centros urbanos.

Según datos de la Dirección de Educación Inicial y Primaria, existen más de mil escuelas categorizadas como rurales. A ellas se suman otros centros educativos ubicados en zonas de características similares que funcionan bajo distintas modalidades de enseñanza.

Uno de los rasgos distintivos de la educación rural uruguaya es la estructura multigrado presente en todas sus aulas. Este modelo implica que estudiantes de diferentes edades y niveles compartan un mismo espacio de aprendizaje, una característica que desde el punto de vista pedagógico es considerada altamente enriquecedora.

Didáctica en escuelas

La didáctica multigrado es vista como una de las principales contribuciones de la escuela rural al conjunto del sistema educativo. Su enfoque promueve aprendizajes colaborativos, fomenta la autonomía de los estudiantes y fortalece el vínculo entre alumnos de distintas edades. La experiencia acumulada en este ámbito incluso ha servido de referencia para su aplicación en escuelas urbanas y centros de Educación Media, donde ha mostrado resultados exitosos.

En el marco de esta conmemoración, ANEP destacó el valor de la educación rural no solo como herramienta de acceso al conocimiento, sino también como espacio de integración social, arraigo y construcción de comunidad.