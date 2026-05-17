La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) conmemora este 15 de mayo el Día de la Educación Rural, una fecha que pone en valor el papel fundamental que cumplen las escuelas rurales en el desarrollo educativo y social del país. En esta instancia, el organismo reafirmó además su compromiso con el medio rural y con una modalidad educativa estrechamente vinculada a la identidad nacional.
mil escuelas
ANEP celebró el Día de la Educación Rural reafirmando su compromiso
En el Día de la Educación Rural, ANEP destacó el valor pedagógico y social de las escuelas rurales en todo el territorio nacional.