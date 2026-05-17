ANEP celebró el Día de la Educación Rural reafirmando su compromiso

Uno de los rasgos distintivos de la educación rural uruguaya es la estructura multigrado presente en todas sus aulas. Este modelo implica que estudiantes de diferentes edades y niveles compartan un mismo espacio de aprendizaje, una característica que desde el punto de vista pedagógico es considerada altamente enriquecedora.

Didáctica en escuelas

La didáctica multigrado es vista como una de las principales contribuciones de la escuela rural al conjunto del sistema educativo. Su enfoque promueve aprendizajes colaborativos, fomenta la autonomía de los estudiantes y fortalece el vínculo entre alumnos de distintas edades. La experiencia acumulada en este ámbito incluso ha servido de referencia para su aplicación en escuelas urbanas y centros de Educación Media, donde ha mostrado resultados exitosos.

En el marco de esta conmemoración, ANEP destacó el valor de la educación rural no solo como herramienta de acceso al conocimiento, sino también como espacio de integración social, arraigo y construcción de comunidad.