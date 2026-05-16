Triple tragedia en Los Cerrillos: policía asesinó a su expareja, a la pareja de ella y se quitó la vida

Investigación de la policía

La fiscal de Canelones, Irena Penza, se encuentra a cargo de la investigación y señaló que existió un forcejeo previo entre el funcionario policial y la mujer antes de los disparos.

Tras cometer los asesinatos, el hombre utilizó su arma de reglamento para suicidarse dentro del lugar.

Según trascendió, la mujer asesinada era profesora de Biología y se desempeñaba además como concejala del Frente Amplio en el Municipio de Los Cerrillos.

Las actuaciones iniciales permitieron establecer que no existían denuncias previas por violencia doméstica, aunque la investigación detectó señales de conductas de control y dificultades del agresor para aceptar la ruptura de la relación, finalizada meses atrás.

De acuerdo con los investigadores, el hombre mantenía contacto frecuente con la víctima mediante mensajes en los que intentaba retomar el vínculo. Ahora esos intercambios serán analizados por Fiscalía para determinar si existieron amenazas o elementos previos que pudieran advertir una situación de riesgo.

Investigación de la tragedia

En la escena del crimen fueron incautados el arma utilizada, cartuchos, vainas, teléfonos celulares y vehículos vinculados al caso. Los cuerpos fueron derivados al Instituto Técnico Forense para las pericias correspondientes.

En la investigación trabajan efectivos del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones, Policía Científica y la Fiscalía actuante.