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Sociedad

Canelones

Triple tragedia en Los Cerrillos: policía asesinó a su expareja, a la pareja de ella y se quitó la vida

La tragedia se produjo en la madrugada de este sábado en la zona de Las Brujas, en Los Cerrillos, departamento Canelones.

Tragedia en Canelones.&nbsp; Policía asesinó a su expareja, a la pareja de ella y se quitó la vida.

Tragedia en Canelones.  Policía asesinó a su expareja, a la pareja de ella y se quitó la vida.
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El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre Camino Roselli, próximo al kilómetro 7,300 de la ruta 49. De acuerdo a la información primaria de la investigación, el agresor, un policía de 26 años perteneciente a la Jefatura de Policía de Montevideo, ingresó a la casa tras forzar una banderola del baño.

Una vez dentro de la vivienda, efectuó varios disparos contra un hombre de 37 años, pareja actual de su expareja. Posteriormente atacó a la mujer, de 29 años, quien también recibió múltiples impactos de arma de fuego.

Investigación de la policía

La fiscal de Canelones, Irena Penza, se encuentra a cargo de la investigación y señaló que existió un forcejeo previo entre el funcionario policial y la mujer antes de los disparos.

Tras cometer los asesinatos, el hombre utilizó su arma de reglamento para suicidarse dentro del lugar.

Según trascendió, la mujer asesinada era profesora de Biología y se desempeñaba además como concejala del Frente Amplio en el Municipio de Los Cerrillos.

Las actuaciones iniciales permitieron establecer que no existían denuncias previas por violencia doméstica, aunque la investigación detectó señales de conductas de control y dificultades del agresor para aceptar la ruptura de la relación, finalizada meses atrás.

De acuerdo con los investigadores, el hombre mantenía contacto frecuente con la víctima mediante mensajes en los que intentaba retomar el vínculo. Ahora esos intercambios serán analizados por Fiscalía para determinar si existieron amenazas o elementos previos que pudieran advertir una situación de riesgo.

Investigación de la tragedia

En la escena del crimen fueron incautados el arma utilizada, cartuchos, vainas, teléfonos celulares y vehículos vinculados al caso. Los cuerpos fueron derivados al Instituto Técnico Forense para las pericias correspondientes.

En la investigación trabajan efectivos del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones, Policía Científica y la Fiscalía actuante.

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