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Encuentro con vecinos del CH

Bergara anunció medidas de inclusión laboral para personas en situación de calle

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, anunció medidas para incorporar a personas en situación de calle a programas de empleo temporal.

Bergara poarticipó de un encuentro con vecinos y vecinas organizada por Seregnistas 95 en el Municipio CH.

Bergara poarticipó de un encuentro con vecinos y vecinas organizada por Seregnistas 95 en el Municipio CH.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, adelantó que la Intendencia buscará incorporar personas en situación de calle a programas de empleo temporal, como parte de una estrategia orientada a fortalecer las políticas de inclusión social y generación de oportunidades laborales para sectores vulnerables.

Durante una actividad con vecinos y vecinas organizada por Seregnistas 95 en el Municipio CH, Bergara aseguró que la comuna capitalina participará activamente en iniciativas que permitan crear soluciones concretas de empleabilidad.

“Vamos a ser parte de soluciones de empleabilidad para las personas en situación de calle”, afirmó el jefe comunal en declaraciones a Subrayado.

Empleo temporal

En ese marco, explicó que el programa Uruguay Impulsa, actualmente en discusión parlamentaria, prevé la incorporación de entre 1.100 y 1.200 personas a tareas temporales dentro de la Intendencia de Montevideo durante un período de cuatro meses.

Según indicó, la iniciativa ya contempla la existencia de un cupo específico destinado a personas en situación de calle, aunque la administración departamental analiza ampliar esa participación.

“Está planteado que haya un cupo para personas en situación de calle y estamos valorando si podemos incorporar un cupo mayor al que se está manejando como regla general”, señaló Bergara.

El intendente remarcó que el objetivo es desarrollar políticas públicas integrales que no solamente aborden aspectos vinculados a la infraestructura y el desarrollo urbano, sino también la inclusión y el acceso al trabajo.

En ese sentido, sostuvo que la generación de oportunidades laborales constituye una herramienta central para atender situaciones de vulnerabilidad social y promover procesos de integración.

El intendente participó de un encuentro con vecinos del Mnicipio Ch al que acudió junto a miembros de su equipo de gobierno.