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Fuerte comunicado

Fenapes denunció "abandono" tras amenazas a docente en liceo de Atlántida y convocó a un paro de 24 horas

Fenapes afirmó que el episodio no constituye un hecho aislado y cuestionó que ninguna autoridad educativa ni gubernamental se hizo presente.

La filial Atlántida de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FeNaPES) expresó su “más enérgico repudio” y una “profunda preocupación” luego del episodio ocurrido en el Liceo Nº 2 de Atlántida.

La filial Atlántida de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FeNaPES) expresó su “más enérgico repudio” y una “profunda preocupación” luego del episodio ocurrido en el Liceo Nº 2 de Atlántida.
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Por Redacción Caras y Caretas

La filial Atlántida de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) expresó su “más enérgico repudio” y una “profunda preocupación” luego del episodio ocurrido en el Liceo Nº 2 de Atlántida, donde una docente fue amenazada de muerte por un estudiante armado.

El hecho, que quedó registrado en un video difundido rápidamente a través de redes sociales, generó conmoción dentro de la comunidad educativa y motivó un duro pronunciamiento sindical en reclamo de mayores condiciones de seguridad y presencia estatal en los centros de estudio.

En el comunicado emitido por la filial sindical se señala que, durante la jornada posterior al episodio, únicamente representantes de la filial Atlántida y del Ejecutivo de FeNaPES estuvieron presentes acompañando a la docente amenazada y a la dirección del liceo.

Fenapes denunció abandono y paro de 24 horas

“Ninguna autoridad educativa ni gubernamental se hizo presente. Esta ausencia es inaceptable y revela el abandono en que nos encontramos”, sostuvo el sindicato.

La organización reclamó una respuesta urgente de las autoridades educativas y del gobierno y advirtió sobre el riesgo que enfrentan docentes, funcionarios y estudiantes ante situaciones de violencia dentro de los centros educativos.

“No podemos normalizar la violencia ni el uso de armas. La vida de nuestros docentes, estudiantes y funcionarios está en riesgo”, señala el texto.

FeNaPES afirmó además que el episodio no constituye un hecho aislado y recordó que desde el comienzo del actual año lectivo viene reclamando medidas concretas para mejorar las condiciones de convivencia y seguridad en los liceos.

Entre los planteos realizados por el sindicato se encuentran la reducción de la cantidad de estudiantes por grupo, la incorporación de aulas móviles para disminuir la sobrepoblación en los salones, la presencia de porteros capacitados para el control de accesos y el fortalecimiento de equipos multidisciplinarios integrados por psicólogos, trabajadores sociales y educadores especializados.

Según la organización, la ausencia de estos recursos compromete tanto la convivencia como la integridad física de toda la comunidad educativa.

Paro de 24 horas

“Las amenazas con armas no pueden ser atendidas con discursos ni medidas parche; se requiere acción estatal con inversión real y voluntad política”, sostuvo la filial Atlántida.

El sindicato exigió además que las autoridades competentes se presenten en el centro educativo, impulsen las investigaciones correspondientes y adopten medidas inmediatas frente a la situación.

“La educación no puede ser una trinchera. La seguridad en los liceos es un derecho y una condición indispensable para enseñar y aprender”, concluye el comunicado.

En respuesta a lo ocurrido, FeNaPES convocó a un paro de 24 horas para el próximo martes 19 de mayo.