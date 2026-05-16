Cambio de fiscal: ¿Mónica Ferrero busca "blindar " a Lacalle Pou?

Y los pronunciamientos del Frente Amplio fueron en esa misma línea. "Es raro que se cambie, sin justificación alguna, al fiscal que tiene a cargo las investigaciones de los principales casos sobre irregularidades e ilicitudes del gobierno anterior —dijo, por ejemplo, el senador del MPP Daniel Caggiani, en su cuenta de X—. Es muy raro. Vamos a estar atentos para ver a quién designan en su lugar".

El exsenador Charles Carrera —quien esta semana recibió la acusación fiscal por una condena a cuatro años de prisión por delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada— también cargó contra Ferrero por anunciarse, "el mismo día" en que él conoce la condena requerida por Sandra Fleitas, la decisión de la jerarca, la que según opinó tiene por objeto "blindar a Lacalle Pou en los casos Cardama y Marset".

"La fiscal interina tomó la decisión de trasladarlo justo ahora", escribió en un tono similar, también en X, el senador Aníbal Pereyra. "Las cosas están muy claras y la gente no es tonta. Es un lawfare a cielo abierto".

Otro que se expresó en la misma red social fue el senador Nicolás Viera.“Solo una cosa diré: raro”.

Vinculado a uno de los casos, Viera también se expresó acerca de la solicitud de diputados opositores para que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, comparezca ante la comisión investigadora por Cardama tras conocerse que el astillero inició un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo. Evaluó que, aunque la labor parlamentaria se desarrollaba “con un esquema de trabajo acordado, por etapas, para ser efectivos en la recopilación de la información”, con esa decisión se “decide tirar por tierra el acuerdo de trabajo y el buen clima de la comisión”.

Piden transparencia

En la otra cámara, la diputada Julieta Sierra citó que Machado “estaba a la espera de oficios provenientes de organismos públicos para convocar a declarar a Lacalle Pou”. También tenía previsto citar a otros jerarcas públicos, en el marco de la destrucción en Torre Ejecutiva de un documento con certificación notarial que daba cuenta de que el gobierno conocía a Marset al tramitar su pasaporte.

Por otro lado, en palabras de la diputada Sol Maneiro: “No corresponde prejuzgar ni atribuir intenciones sin elementos, pero sí pedir garantías claras. ¿Quién asumirá estas causas? ¿Cómo se asegura su continuidad? ¿Qué criterios explican este traslado justo ahora? La ciudadanía merece transparencia”, redactó. La diputada Inés Cortés también se expresó al respecto, subrayó la “casualidad” del acontecimiento y dijo que es “una lástima para la credibilidad de las instituciones”.