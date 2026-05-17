Sánchez calificó como "luz amarilla" el aumento en la desaprobación al gobierno de Orsi

Más inversión en vivienda, becas y alimentación

Durante sus declaraciones, Sánchez recordó algunas de las prioridades incluidas en el presupuesto quinquenal, entre ellas la duplicación de los recursos destinados a vivienda, el incremento del sistema de becas y la ampliación a 40.000 beneficiarios del programa de alimentación en educación secundaria.

“Tenemos que mostrar más lo que estamos haciendo, pero por sobre todas las cosas, hacer más cosas”, señaló el secretario de Presidencia.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la inauguración de la muestra “Pepe Mujica: una vida en movimiento”, desarrollada en el Centro Cultural AFE, donde Sánchez participó junto a la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

Topolansky impulsa un espacio interactivo sobre Mujica

Por su parte, Topolansky explicó que la exposición sobre el expresidente José Mujica recorre distintos puntos del país debido al interés generado entre la población.

Además, adelantó que trabajan en la creación de un espacio de memoria en la Ciudad Vieja de Montevideo. Según explicó, la idea no es construir un museo tradicional, sino un lugar interactivo que incorpore tecnología y permita una mayor participación de los jóvenes.

La exvicepresidenta también destacó la complejidad del trabajo de recopilación y organización de los cuadernos y apuntes personales de Mujica, centrados en distintos temas de interés del exmandatario.