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Política

Llamado de alerta

Sánchez calificó como "luz amarilla" el aumento en la desaprobación al gobierno de Orsi

El secretario de Presidencia, Alejandro "Pacha" Sánchez, afirmó que las expectativas ciudadanas son mayores y sostuvo que el Ejecutivo debe “poner el pie en el acelerador” para profundizar las políticas públicas.

Alejandro Sánchez

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El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respaldó este sábado las declaraciones de la vicepresidenta Carolina Cosse, quien consideró como una “luz amarilla” el resultado de la última encuesta de Equipos Consultores, que refleja un aumento en la desaprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi.

“Y lo son, porque los ciudadanos juzgan lo que ven de las políticas públicas”, expresó Sánchez al referirse a los datos del sondeo. Agregó que las expectativas de la población “son superiores a las que estamos registrando hoy”, aunque remarcó que el gobierno mantiene “un rumbo que es bueno”.

El jerarca sostuvo que la señal que deja la encuesta es la necesidad de acelerar la implementación de medidas y profundizar las transformaciones impulsadas por el Ejecutivo. “Tenemos que poner el pie en el acelerador y hacer que las transformaciones, las políticas, se asienten más fuertemente”, afirmó.

Más inversión en vivienda, becas y alimentación

Durante sus declaraciones, Sánchez recordó algunas de las prioridades incluidas en el presupuesto quinquenal, entre ellas la duplicación de los recursos destinados a vivienda, el incremento del sistema de becas y la ampliación a 40.000 beneficiarios del programa de alimentación en educación secundaria.

“Tenemos que mostrar más lo que estamos haciendo, pero por sobre todas las cosas, hacer más cosas”, señaló el secretario de Presidencia.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la inauguración de la muestra “Pepe Mujica: una vida en movimiento”, desarrollada en el Centro Cultural AFE, donde Sánchez participó junto a la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

Topolansky impulsa un espacio interactivo sobre Mujica

Por su parte, Topolansky explicó que la exposición sobre el expresidente José Mujica recorre distintos puntos del país debido al interés generado entre la población.

Además, adelantó que trabajan en la creación de un espacio de memoria en la Ciudad Vieja de Montevideo. Según explicó, la idea no es construir un museo tradicional, sino un lugar interactivo que incorpore tecnología y permita una mayor participación de los jóvenes.

La exvicepresidenta también destacó la complejidad del trabajo de recopilación y organización de los cuadernos y apuntes personales de Mujica, centrados en distintos temas de interés del exmandatario.

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