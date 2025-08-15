Arrancó cumbre Putin - Trump en Alaska sin mayores contratiempos

Luego de un apretón de manos breve y amistoso, el intercambio de algunas palabras de forma espontánea, se dirigieron al auto que los condujo al interior de la base militar. Mientras estuvieron de pie en la plataforma dispuesta para las fotos protoclares del encuentro un grupo de periodistas preguntaron por el cese al fuego, la muerte de civiles en el conflicto y la ausencia de Ucrania en el encuentro.