El primero en llegar fue Trump quien permaneció dentro del avión presidencial a la espera de la llegada de Putin, quien aterrizó unos minutos después y descendió inmediatamente con dirección a la alfombra roja que lo condujo al encuentro de su homólogo quien descendió una vez confirmada la llegada de Putin.
Los dos presidentes ya están reunidos
Arrancó cumbre Putin - Trump en Alaska sin mayores contratiempos
Aunque inicialmente se iba a hacer una reunión entre Putin y Trump, posteriormente se decidió incluir a los asesores de los dos lados en la primera fase