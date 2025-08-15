Hacete socio para acceder a este contenido

Putin |

Los dos presidentes ya están reunidos

Arrancó cumbre Putin - Trump en Alaska sin mayores contratiempos

Aunque inicialmente se iba a hacer una reunión entre Putin y Trump, posteriormente se decidió incluir a los asesores de los dos lados en la primera fase

El primero en llegar fue Trump quien permaneció dentro del avión presidencial a la espera de la llegada de Putin, quien aterrizó unos minutos después y descendió inmediatamente con dirección a la alfombra roja que lo condujo al encuentro de su homólogo quien descendió una vez confirmada la llegada de Putin.

Luego de un apretón de manos breve y amistoso, el intercambio de algunas palabras de forma espontánea, se dirigieron al auto que los condujo al interior de la base militar. Mientras estuvieron de pie en la plataforma dispuesta para las fotos protoclares del encuentro un grupo de periodistas preguntaron por el cese al fuego, la muerte de civiles en el conflicto y la ausencia de Ucrania en el encuentro.

En este momento Alaska es el centro de atención mundial por cuenta de este encuentro, del que por el momento se han filtrado algunas imágenes en que se ve a los dos presidentes sentados uno junto al otro y acompañados por sus delegaciones.

