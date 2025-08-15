Cumbre histórica entre Putin y Trump en Alaska para abordar el conflicto en Ucrania

En un evento de gran importancia diplomática, los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán hoy en Anchorage, Alaska, para la primera cumbre bilateral en cuatro años. El encuentro, el séptimo entre ambos líderes, tiene como objetivo principal abordar la resolución del conflicto en Ucrania y otros temas cruciales de seguridad global.