Cumbre histórica entre Putin y Trump en Alaska para abordar el conflicto en Ucrania

En un evento de gran importancia diplomática, los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán hoy en Anchorage, Alaska, para la primera cumbre bilateral en cuatro años. El encuentro, el séptimo entre ambos líderes, tiene como objetivo principal abordar la resolución del conflicto en Ucrania y otros temas cruciales de seguridad global.
Las negociaciones comenzarán a las 11:30, hora local de Anchorage (19:30 GMT), en una reunión privada a la que seguirá un encuentro ampliado con las delegaciones. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, confirmó que los presidentes ofrecerán una rueda de prensa conjunta al finalizar las conversaciones. El evento tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson.
Puntos clave de la agenda
Conflicto en Ucrania: La principal prioridad, según ambos mandatarios, es la búsqueda de una solución al conflicto. Trump ha expresado su esperanza de que esta cumbre sirva de preámbulo para un futuro encuentro trilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Seguridad y Paz Global: Los líderes también discutirán temas de amplio alcance, incluyendo la paz y la seguridad internacionales, y otros asuntos regionales delicados.
Cooperación Económica: La agenda contempla un intercambio de opiniones sobre el desarrollo de las relaciones comerciales, un área con "un enorme potencial aún no aprovechado", según Ushakov.
Composición de las delegaciones
La delegación rusa estará conformada por figuras de alto nivel como el canciller Serguéi Lavrov y los ministros de Defensa y Finanzas, Andréi Beloúsov y Antón Siluánov, entre otros. La Casa Blanca aún no ha revelado la composición de su equipo.
El encuentro de hoy se produce tras la visita a Moscú del enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, quien se reunió con Putin el pasado 6 de agosto para iniciar los preparativos de esta cumbre.
(Con información de Sputnik)