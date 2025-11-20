Astesiano cada vez más cerca del Frente Amplio por su labor social.

Díaz, que mantiene vínculos con varias asociaciones de familiares, coincidió en que la protocolización del ingreso de alimentos suele generar problemas y que el INR ha flexibilizado normas ante la insuficiencia alimentaria dentro de las cárceles.

Padrón, una figura de referencia entre las familias de reclusos, lleva nueve años al frente de Fam Pres y maneja casi en solitario miles de consultas, pedidos de ayuda y denuncias. Explica amenazas, orienta en casos de urgencia y canaliza reclamos por salud o seguridad. La organización, con 30.000 seguidores, se ha convertido en un punto de apoyo para miles de hogares afectados por el aumento de la población carcelaria.

Participación en ollas y otras actividades comunitarias

Astesiano, que fue contactado por Padrón para sumarse al trabajo social tras su paso por prisión, ganó presencia en redes y colabora con ollas populares y actividades comunitarias. Participa en programas de streaming y en iniciativas junto a referentes del Espacio Celeste del Frente Amplio, donde incluso consiguió equipos de sonido para un evento solidario gestionado a través de militantes de la Huella de Seregni. “Me siento más identificado con el Frente por el tema social”, dijo, asegurando que encontró un espacio donde puede “ayudar y crecer”.

Aun así, la senadora Díaz remarcó que su reunión fue institucional: recibe a Fam Pres de la misma forma que a otras organizaciones del área, y era la primera vez que veía a Astesiano. El excustodio, mientras tanto, continúa defendiendo su inocencia en redes y mantiene críticas abiertas a dirigentes del Partido Nacional, el sector al que perteneció antes de su condena.