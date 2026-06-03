China habilitaría frigoríficos uruguayos suspendidos tras recibir carne con residuos

En paralelo, el jerarca aseguró que siguieron avanzando en nuevos protocolos de exportación para el envío de cálculos biliares, productos termoprocesados, suero fetal y tripa salada, rubros que ampliarían la oferta de subproductos uruguayos en el mercado chino. "No se abre solo la carne, sino que todos los subproductos que para los frigoríficos es una ecuación muy buena porque venden casi todo", comentó Carámbula.

Fortalecer carnes uruguayas en Asia

Además de las habilitaciones y protocolos de exportación, Uruguay presentó sus carnes en SIAL China 2026, la feria de alimentos más grande de Asia, en un stand del Instituto Nacional de Carnes (INAC) que contó con 600 metros cuadrados en un establecimiento que albergó a más de 5.000 expositores de 75 países diferentes y con 180.000 visitantes del sector alimenticio.

La delegación, de la que participó el presidente del INAC, Gastón Scayola, logró firmar una iniciativa de promoción, en conjunto con la China Meat Association (CMA), con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de la carne uruguaya en ese mercado. La iniciativa lleva el nombre de "Pure Joy".

Por último, la misión uruguaya terminó con un broche de oro al llevar a cabo la firma de un memorándum de entendimiento con la Universidad de Jilin con el objetivo de desarrollar un conjunto de kits de análisis de carne para determinar residuos, una herramienta sanitaria que ayudaría al Uruguay a detectar problemas sanitarios antes del embarque.