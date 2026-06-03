China habilitaría frigoríficos uruguayos suspendidos tras recibir carne con residuos

El titular de la Subsecretaría del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Matías Carámbula, continúa de viaje por China con una delegación de la cartera —en el marco de una gira clave para el sector cárnico— y aseguró que avanzaron en la habilitación de los frigoríficos que fueron suspendidos por el mercado chino tras recibir envíos de carne con residuos de garrapaticida.
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El jerarca se encuentra todavía de gira por el gigante asiático, donde mantuvo encuentros con la Administración General de Aduanas de China (GACC), donde la delegación que los acompaña presentó un informe técnico de las medidas correctivas aplicadas por la cartera y avanzó en el pedido de reapertura de los frigoríficos que fueron deshabilitados por China debido al envío de carne con restos de garrapaticida.
"Tuvimos cinco reuniones muy buenas y diferentes. Se informaron todas las medidas tomadas por el MGAP y fueron muy bien recibidos los planteos. Se solicitó la reapertura del frigorífico San Jacinto, uno de los que hoy en día están cerrados para el mercado chino, como así también los frigoríficos Florida y Rosario", aseguró el subsecretario a Canal 5.
En paralelo, el jerarca aseguró que siguieron avanzando en nuevos protocolos de exportación para el envío de cálculos biliares, productos termoprocesados, suero fetal y tripa salada, rubros que ampliarían la oferta de subproductos uruguayos en el mercado chino. "No se abre solo la carne, sino que todos los subproductos que para los frigoríficos es una ecuación muy buena porque venden casi todo", comentó Carámbula.
Fortalecer carnes uruguayas en Asia
Además de las habilitaciones y protocolos de exportación, Uruguay presentó sus carnes en SIAL China 2026, la feria de alimentos más grande de Asia, en un stand del Instituto Nacional de Carnes (INAC) que contó con 600 metros cuadrados en un establecimiento que albergó a más de 5.000 expositores de 75 países diferentes y con 180.000 visitantes del sector alimenticio.
La delegación, de la que participó el presidente del INAC, Gastón Scayola, logró firmar una iniciativa de promoción, en conjunto con la China Meat Association (CMA), con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de la carne uruguaya en ese mercado. La iniciativa lleva el nombre de "Pure Joy".
Por último, la misión uruguaya terminó con un broche de oro al llevar a cabo la firma de un memorándum de entendimiento con la Universidad de Jilin con el objetivo de desarrollar un conjunto de kits de análisis de carne para determinar residuos, una herramienta sanitaria que ayudaría al Uruguay a detectar problemas sanitarios antes del embarque.