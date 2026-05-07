Audios revelan operación financiada por Milei y el entorno de Trump contra México y Colombia

El factor Trump: Operaciones de injerencia

La investigación arroja luz sobre la conexión de esta red con la agenda de Donald Trump. Tras las declaraciones del expresidente estadounidense en 2025 —donde calificó a Petro como "líder del narcotráfico" e insinuó intervenciones en suelo mexicano—, los audios confirman que la red hondureña actúa como un brazo operativo de estos intereses.

La estructura contaría con la participación de personas cercanas a Trump para armar campañas de desprestigio, funcionando como una maquinaria de guerra híbrida en el continente.

Confirmación oficial de la Red de Derecha

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó en su conferencia matutina haber escuchado parte del material y denunció la existencia de esta "red internacional de derecha" con nodos en España, Estados Unidos y Argentina.

"Es una red dedicada a montar campañas contra los gobiernos que buscamos la transformación", señaló la mandataria mexicana, validando la dimensión transnacional de la denuncia.

Hallazgos principales del "Hondurasgate":

Monto del operativo: Más de 500,000 USD provenientes del gobierno de Javier Milei.

Actores clave: Juan Orlando Hernández (como operador principal), Nasry Asfura y María Antonieta Mejía.

Estrategia: Producción masiva de desinformación dirigida para erosionar la soberanía política de México y Colombia.

Vínculo ideológico: Alineación directa con las narrativas de intervención y estigmatización promovidas desde el entorno de Donald Trump.