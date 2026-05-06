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Like pueblo natal | Ikaria | Caso de Moraitis

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Un cáncer de pulmón, menos de un año de vida, regresó a su pueblo natal y algo increíble pasó

Diagnosticado con cáncer de pulmón terminal, dejó Estados Unidos para morir en su pueblo natal. La historia de Stamatís Moraitis desafía a la medicina.

Fue diagnosticado con cáncer de pulmón pero algo increíble pasó.

Fue diagnosticado con cáncer de pulmón pero algo increíble pasó.
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En 1976, la vida de Stamatís Moraitis cambió de forma abrupta. Radicado en Estados Unidos, recibió un diagnóstico devastador, cáncer de pulmón en etapa terminal. Los médicos fueron claros, le quedaban entre seis y nueve meses de vida. Ante ese escenario, tomó una decisión que parecía más emocional que médica, volver a su pueblo natal en la isla de Ikaria, en Grecia, para pasar allí sus últimos días.

Lejos de los hospitales, los tratamientos agresivos y los altos costos asociados a su enfermedad, incluido su propio funeral, Moraitis optó por una vida sencilla. Se reinstaló en su comunidad, rodeado de familiares y amigos, y adoptó un ritmo cotidiano marcado por la calma, alimentación basada en productos locales, caminatas diarias, largas siestas y consumo moderado de vino.

El cáncer dejó de manifestarse

Lo que inicialmente era una despedida comenzó a transformarse en un fenómeno inesperado. Los meses pasaron sin que su salud empeorara. Luego llegaron los años. El cáncer que había determinado su pronóstico dejó de manifestarse de forma evidente. Con el tiempo, el caso de Moraitis dejó de ser una anécdota personal para convertirse en un interrogante médico.

Décadas después de aquel diagnóstico, Moraitis seguía vivo. Murió en 2013, a los 98 años, más de 35 años después de lo que la medicina había anticipado. Su historia fue recogida en diversos medios, entre ellos la BBC, donde él mismo relató su experiencia. “Pensé que al menos moriría feliz”, contó sobre su decisión de regresar a Grecia. Sin embargo, el desenlace fue completamente distinto.

Uno de los aspectos más llamativos es que Moraitis nunca se sometió a tratamientos convencionales como la quimioterapia. Tampoco recurrió a terapias alternativas. Su única intervención fue cambiar de entorno y estilo de vida.

Para él, la explicación era simple, el vino local. “Es puro, no tiene conservantes”, afirmó en entrevistas. Pero la comunidad científica apunta a factores más complejos.

Ikaria: una zona azul

Ikaria

Ikaria es considerada una de las llamadas “zonas azules”, un concepto popularizado por el investigador Dan Buettner y difundido por la National Geographic. Estas regiones que incluyen lugares como Okinawa en Japón o Cerdeña en Italia comparten características asociadas a la longevidad de sus habitantes.

En el caso de Ikaria, estudios de la Universidad de Atenas revelaron que las personas mayores de 65 años viven, en promedio, una década más que otros europeos y presentan menores índices de enfermedades crónicas.

Las razones no responden a un único factor. La dieta, rica en vegetales, pescado y aceite de oliva, es solo una parte del cuadro. También influyen la actividad física constante incluso en edades avanzadas, la fuerte vida comunitaria, el descanso adecuado y niveles de estrés significativamente más bajos. Las tasas de tabaquismo, depresión y demencia también son menores en comparación con otras regiones.

Stamatis

Caso de Moraitis

En conjunto, estos elementos configuran un entorno que favorece la salud a largo plazo. Enfermedades como el cáncer o los problemas cardiovasculares tienden a aparecer más tarde en la vida, y en menor proporción.

El caso de Moraitis no puede explicarse con una sola variable ni replicarse como una fórmula médica. Sin embargo, su historia abrió un debate sobre el peso del contexto en la salud humana. Más allá de los avances clínicos, plantea una pregunta persistente, hasta qué punto el lugar donde se vive, el ritmo cotidiano y los vínculos sociales pueden influir en el curso de una enfermedad.

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