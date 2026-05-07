Comisionado parlamentario: todos los caminos conducen a Daniel Radío

Durante el gobierno d Luis Lacalle Pou, Radío encabezó la Secretaría Nacional de Drogas y antes fue diputado por el Partido Independiente.

Colorados no trataron el tema

Fuentes de la bancada del Partido Colorado indicaron que el nombre se considerará oportunamente una vez que sea presentado. La colectividad pretende primero cerrar el proceso abierto desde fines del año pasado a partir de una comisión especial y luego entrevistar a los postulantes que surjan como parte de un nuevo análisis.

El rol de comisionado parlamentario fue encabezado durante diez años por Juan Miguel Petit, quien renunció en setiembre del año pasado para incorporarse al directorio de la Institución de Derechos Humanos.

La designación exige un acuerdo interpartidario ya que para aprobarlo se precisan al menos tres quintos del total de votos de la Asamblea General.

A fines del año pasado, la diputada frenteamplista Graciela Barrera había impulsado junto a los legisladores colorados Robert Silva y Felipe Schipani el nombre del investigador Pablo Galain, pero la propuesta terminó naufragando en la comisión especial para resolver las designaciones. También se habían manejado los nombres de Alba Martínez y Hugo De León.

La propuesta de Radío deberá ser oficializada ante la comisión especial y sometida luego a votación en la Asamblea General.