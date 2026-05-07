Nacional no levanta cabeza, fue goleado y dejó una pálida imagen

Nacional quedó último en la tabla del grupo B de la Copa Libertadores, si bien aún depende de si mismo, si gana los próximos dos partidos en el Gran Parque Central, logrará acceder a la siguiente fase de la copa. De no ser así, peleará por un lugar en la Sudamericana, pero jugado de esta manera parece difícil.

Derrota decepcionante

El entrenador Jorge Bava habló luego del encuentro y dejó sus impresiones sobre una nueva derrota del equipo. “Es innegable que son momentos críticos por la seguidilla de partidos que tenemos sin poder ganar. No conozco otra receta que trabajar, trabajar y trabajar para salir de este momento muy adverso. Asimismo, hay que poner paños fríos sabiendo que tenemos dos partidos en casa. Debemos mejorar para ganarlos y clasificar. Lamentamos el partido de hoy y la seguidilla adversa", aseguró.

"Al caer hay decepción porque somos conscientes de dónde estamos. El momento del penal era el peor panorama para ponernos en contra, pero había que ir a buscarlo, caímos en un pozo, no pudimos generar y hoy ya no te hablaría de accidentes, sino que nos superó el rival sobre todo a partir del gol".

Y continuó: "Hoy comenzamos bien el partido, pero no pudimos sostener. La idea era igualar el medio porque es un equipo que juega mucho centralizado, tiene gente rápida y de muy buena técnica donde a veces era imposible. Sabemos la calidad de los equipos colombiano. Es un equipo que se hace fuerte con pelota, sacamos alguna contra que no terminamos bien, pero con espacios es un equipo que se siente bien".

El entrenador habló de cómo vio a los jugadores después de una nueva derrota: "Recién terminado lo vi muy golpeado, pero son conscientes de que de esta racha se sale trabajando. Hay que ganar el partido que viene, encausar el camino de la victoria, terminar un Apertura malo de la mejor manera posible y encarar el Intermedio. A nivel de copa ganar los partidos en casa. Hoy duele, fue decepcionante por la derrota y por la cantidad de goles sufridos", aseguró.

"Hoy este es el plantel y estoy a muerte con ellos, hoy para mí son los mejores del mundo y los voy a defender a capa y espada, aunque también admitio un trabajo puertas adentro para el próximo período de pases".