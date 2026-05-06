Peñarol: Aguirre tendrá tres altas y una baja para enfrentar a Platense

Las lesiones vienen pegando duro en la planificación de Diego Aguirre, pero más allá de esto, el rendimiento de Peñarol está hoy muy por debajo de lo esperado por el técnico, por los propios jugadores, los dirigentes y, por supuesto, el hincha.

Este jueves en Buenos Aires, Peñarol visitará a Platense desde la hora 19:00 en el Estadio Ciudad de Vicente López y si quiere seguir luchando por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores solo le sirve un resultado: ganar.

Una derrota o un empate dejarán al equipo de Diego Aguirre eliminado y a falta de dos jornadas para el cierre de una fase de grupos que se transformó en algo muchísimo más complicado de lo previsto para el conjunto aurinegro.

Tres altas y una baja

Peñarol viaja este miércoles a la tarde para el partido de mañana ante Platense. El técnico Diego Aguirre tendrá la vuelta de tres jugadores importantes y la baja de un futbolista que podría ser clave por su velocidad en este partido decisivo. Los que vuelven son el capitán Maximiliano Olivera, Lucas Ferreira y Eduardo Darias. El que no viaja es el colombiano Luis Angulo y será baja en el mirasol.

Es difícil a esta hora conocer el equipo titular para enfrentar al Calamar, pero Diego Aguirre sabe que se juega su última carta en la Libertadores y lo único que le sirve es la victoria.