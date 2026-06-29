Auto chocó contra una casa en Salto y vecina se salvó de milagro

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 17:23 horas del 28 de junio en el barrio Ceibal en Salto. El coche derribó las rejas perimetrales de acceso y colisionó con fuerza contra la pared lateral de la vivienda, provocando un enorme boquete justo en la habitación donde dormía la mujer.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"Me salvé de milagro"
La víctima relató a la prensa el enorme susto que se llevó al despertar abruptamente por el estruendo del choque. Según detalló, la violencia del impacto fue tal que desplazó la cama en la que se encontraba acostada. Afortunadamente, y a pesar de la gravedad del escenario, la mujer resultó ilesa. "Me salvé de milagro", declaró conmocionada tras constatar que el vehículo había ingresado parcialmente a su cuarto.
Riesgo de derrumbe
Aunque no se registraron heridos de gravedad, las consecuencias materiales son difíciles de afrontar ya que la pared afectada presenta peligro inminente de desmoronamiento. Debido al riesgo de derrumbe, la propietaria se ha visto obligada a abandonar su hogar y mudarse de forma provisoria. En el lugar se montó un operativo para tapar provisionalmente el boquete y asegurar la zona, a la espera de que los peritos correspondientes evalúen técnicamente los daños de la estructura.
Las autoridades policiales y de tránsito continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas que llevaron al conductor del vehículo a perder el control y terminar incrustado en la vivienda.