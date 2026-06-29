Auto chocó contra una casa en Salto y vecina se salvó de milagro

"Me salvé de milagro"

La víctima relató a la prensa el enorme susto que se llevó al despertar abruptamente por el estruendo del choque. Según detalló, la violencia del impacto fue tal que desplazó la cama en la que se encontraba acostada. Afortunadamente, y a pesar de la gravedad del escenario, la mujer resultó ilesa. "Me salvé de milagro", declaró conmocionada tras constatar que el vehículo había ingresado parcialmente a su cuarto.