Terminó el conteo de votos y Keiko Fujimori será la nueva presidenta de Perú

Fujimori optimista

"Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos", añadió Fujimori, hija del controvertido y fallecido expresidente, Alberto Fujimori.

El 7 de junio los resultados de boca de urna perfilaron su victoria, que luego quedó en suspenso por un cambio en el conteo rápido, que ubicó a Roberto Sánchez por encima, en un empate técnico. Empero el largo escrutinio oficial del órgano electoral selló su victoria.

Partidarios festejan

En el distrito limeño de Villa María del Triunfo fue vitoreada por sus simpatizantes, quienes usaron un apodo heredado de su padre, de origen japonés. "¡China, valiente, aquí está tu gente!", corearon.

Hija del exmandatario peruano, Alberto Fujimori (1990-2000), ha estado ligada a la política del país andino desde finales del siglo XX. Entre 1994 y 2000 sucedió el título protocolar de su madre, Susana Higuchi, como primera dama.

A la política activa dio el salto en 2006, cuando se convirtió en congresista por Lima Metropolitana hasta 2011. Luego fundó el partido con el cual aglutinó al fujimorismo, Fuerza Popular (FP).

Tres balotajes

Con FP accedió a tres balotajes de forma consecutiva: en 2011, 2016 y 2021, perdiendo por 447.057 votos contra Ollanta Humala; por 41.057 apoyos contra Pedro Pablo Kuczynski; y por 44.263 contra Pedro Castillo, respectivamente.

Pese a las condenas que pesan sobre su padre, incluidas violaciones a los derechos humanos, consiguió el triunfo electoral llamando a "volver a recuperar el orden", a través del modelo implantado en los 90.

Acusada de presunto lavado de activos en sus campañas electorales de 2011 y 2016, estuvo en prisión preventiva casi un año y medio entre 2018 y comienzos del 2020.

(En base a RT y Sputnik)