Unos 1.200 hogares de embarazadas y recién nacidos en situación vulnerable recibirán mejoras

Paseyro informó que las familias son derivadas desde el programa Uruguay Crece Contigo, del Mides, cuando los técnicos identifican hogares con mujeres embarazadas o recién nacidos cuyas viviendas no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad.

A partir de un estudio de cada caso, el MVOT realiza intervenciones, como mejoras edilicias, instalación de módulos habitacionales y subsidios, explicó.

Paseyro informó que en 2025 se implementó un plan piloto en Canelones, Montevideo, Tacuarembó, San José y Río Negro. A partir de la firma de este convenio, se escalará gradualmente a todo el territorio.

Civila: “Acá está el rumbo del Gobierno”

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, destacó el trabajo de despliegue territorial de Uruguay Crece Contigo.

“Acá está el rumbo del Gobierno, apostar por los niños y adolescentes, poner recursos en estas acciones que están transformando la vida de gente concreta”, enfatizó.

Según un comunicado difundido por la cartera, las condiciones materiales de la vivienda constituyen un determinante central del bienestar, la salud y el desarrollo infantil.

Crece desde el Pie se concibe como una intervención temprana y focalizada, que integra la política habitacional con las políticas de protección social y primera infancia.