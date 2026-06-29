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Política embarazadas | convenio | Mides

Convenio Mides-MVOT

Unos 1.200 hogares de embarazadas y recién nacidos en situación vulnerable recibirán mejoras

"Acá está el rumbo del Gobierno, apostar por los niños y poner recursos en acciones que están transformando la vida de gente", expresó ministro Gonzalo Civila.

Autoridades del Mides y el MVOT en la firma del convenio.

Autoridades del Mides y el MVOT en la firma del convenio.
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Por Redacción Caras y Caretas

Los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) firmaron un convenio para extender el programa Crece desde el Pie, que mejora las condiciones habitacionales de hogares integrados por embarazadas o niños recién nacidos en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa se extenderá hasta alcanzar las 1.200 intervenciones en el país

Al respecto, la titular del MVOT, Tamara Paseyro, sostuvo que la primera infancia es una prioridad para el Gobierno nacional y recordó que el programa Crece desde el Pie se encuentra dentro de los 63 compromisos prioritarios de la actual administración.

A través de este programa, está previsto realizar unas 1.200 acciones en el quinquenio, que se suman a otras políticas que apuntan a mejorar el acceso a la vivienda, como el Plan Juntos o el Programa de Mejoramiento de Barrios. Crece desde el Pie pone el foco en mujeres embarazadas y niños que “no pueden esperar”, sostuvo.

Paseyro informó que las familias son derivadas desde el programa Uruguay Crece Contigo, del Mides, cuando los técnicos identifican hogares con mujeres embarazadas o recién nacidos cuyas viviendas no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad.

A partir de un estudio de cada caso, el MVOT realiza intervenciones, como mejoras edilicias, instalación de módulos habitacionales y subsidios, explicó.

Paseyro informó que en 2025 se implementó un plan piloto en Canelones, Montevideo, Tacuarembó, San José y Río Negro. A partir de la firma de este convenio, se escalará gradualmente a todo el territorio.

Civila: “Acá está el rumbo del Gobierno”

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, destacó el trabajo de despliegue territorial de Uruguay Crece Contigo.

Acá está el rumbo del Gobierno, apostar por los niños y adolescentes, poner recursos en estas acciones que están transformando la vida de gente concreta”, enfatizó.

Según un comunicado difundido por la cartera, las condiciones materiales de la vivienda constituyen un determinante central del bienestar, la salud y el desarrollo infantil.

Crece desde el Pie se concibe como una intervención temprana y focalizada, que integra la política habitacional con las políticas de protección social y primera infancia.

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