"La OSE está en una situación crítica y el camino es muy oscuro", dijo vicepresidenta de FFOSE.

Según explicó, las actuales plantillas son insuficientes para garantizar el funcionamiento del servicio de agua potable y saneamiento en todo el país. "Seguimos teniendo una falta de personal tremenda, las estructuras están muy debilitadas y somos muy pocos y pocas las que sostenemos el servicio de agua potable de todo el país", señaló.

La dirigente cuestionó además la visión que, a su entender, existe sobre el empleo público y defendió la incorporación de nuevos trabajadores frente al aumento de las contrataciones tercerizadas. "Sabemos que en realidad hay como una postura muy común de que el funcionario o la funcionaria pública es un costo, pero en realidad mucho más costoso es la tercerización de los servicios, como está pasando", afirmó.

En ese sentido, estimó que OSE necesita incorporar alrededor de 2.000 trabajadores para prestar el servicio en condiciones adecuadas. "A nosotros nos están faltando unos 2.000 funcionarios, funcionarias, para poder dar un servicio como corresponde", aseguró. Y añadió: "La OSE está en una situación crítica y el camino es muy oscuro, si seguimos así".

De acuerdo a la entrevistada, la carencia de personal repercute directamente en las condiciones laborales y en la organización del trabajo, lo que dificulta incluso el descanso o el uso de licencias. "Ahora sostenemos esos servicios con sistemas de trabajo muy precarizados, no solamente servicios de plantas que funcionan con un solo compañero, una sola compañera o dos, que no tienen la posibilidad de tomarse licencia, de descansar, sino que además también tenemos algunas plantas que están básicamente casi que el 100% manejadas por empresas, tercerizados, y que siempre termina siendo más costoso", indicó.

La vicepresidenta recordó que el sindicato mantiene desde hace tiempo el reclamo por el ingreso de personal y señaló que el conflicto actual también responde al incumplimiento de un convenio firmado en julio de 2025. A ello sumó la situación de trabajadores y trabajadoras que, según dijo, realizan tareas por encima de las correspondientes a su cargo sin recibir la remuneración acorde. "Eso es grave", denunció.

Para Aysa, la problemática no se limita al personal. También cuestionó el estado de la infraestructura en distintas dependencias del organismo, especialmente en el interior del país. "Hay algunas plantas que están en condiciones lamentables, no tienen sillas, trabajan con piolas", relató.

Añadió que las diferencias entre las condiciones de trabajo en distintos sectores de OSE son notorias y afirmó que los trabajadores del interior son los más afectados. "El interior está muy, muy desvalorizado (...) las compañeras y los compañeros trabajan en espacios que no tienen baños casi. Bueno, ni hablemos de las mujeres que, en esos aspectos, estamos mucho más precarizadas", señaló.

Sobre tercerizaciones

Consultada sobre el crecimiento de la tercerización, confirmó que el proceso continúa avanzando dentro de la empresa pública. "Lo siguen haciendo, porque nosotros tenemos casi 5 mil trabajadoras y trabajadores, les diré que casi que el 50% son tercerizados", afirmó.

Según indicó, el personal tercerizado "hace la misma tarea que el funcionario o la funcionaria, pero con la precarización de que el dinero se lo lleva la empresa, no se lo lleva el trabajador y la trabajadora", sostuvo.

Medidas tomadas

Tras la resolución de su Mesa Representativa Nacional, FFOSE anunció un conjunto de medidas que incluyen el abandono de guardias a la orden, la entrega de chips de manejo, la convocatoria al paro de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes del 8 de julio, una movilización hacia Torre Ejecutiva, la ocupación del edificio Cordón y la posibilidad de convocar a una huelga general si las negociaciones permanecen estancadas.