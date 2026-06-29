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Pit-Cnt lanza campaña a favor de la reducción de la jornada laboral: "Más tiempo, más vida"
La reivindicación de la central sindical será la disminución de la carga horaria semanal de 48 a 40 horas.
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La reivindicación de la central sindical será la disminución de la carga horaria semanal de 48 a 40 horas.
Caras y Caretas Diario
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Este miércoles el Pit-Cnt lanzará de manera oficial la campaña: “Más tiempo, más vida”. La propuesta es en favor de la reducción de la jornada laboral. La iniciativa será impulsada principalmente por la Confederación de Sindicatos Industriales, que mediante un comunicado informó que la reivindicación central será la disminución de la carga horaria semanal de 48 a 40 horas.
En el comunicado los sindicatos industriales destacan que en aquellos sectores de actividad que ya han conseguido una disminución del tiempo de trabajo –mediante la negociación colectiva– “las experiencias demuestran empíricamente su viabilidad y sus beneficios”. Por eso, se sostiene que se trata de “una conquista innegociable” que se pretende “universalizar para el conjunto de la clase trabajadora en la industria uruguaya”.
La presentación de la campaña se hará este miércoles a las 12.15 en la sede de la central sindical.
Lo del miércoles será un relanzamiento, dado que en agosto de 2024, en el marco de la campaña electoral, el Pit-Cnt ya había planteado públicamente la necesidad de avanzar a una reducción de la jornada laboral.
En aquel entonces, Tabaré Viera, uno de los seis precandidatos del Partido Colorado, propuso avanzar hacia una semana laboral de cuatro días, por medio de la “fórmula alemana de 100% del salario, 80% del tiempo trabajado y 100% de productividad”.
El Frente Amplio (FA), en tanto, incluyó en sus bases programáticas, como una “acción prioritaria”, la promoción de “un régimen tributario y de protección social que asegure los mismos derechos a las personas, con independencia del tipo de inserción laboral que tengan”. “Atendiendo a los cambios en el mundo del trabajo, se implementará la reducción de la jornada laboral”, que “implicará que la jornada diaria máxima será de ocho horas y la jornada semanal máxima será de 40 horas”, estableció la fuerza política en su programa.
Previamente, en junio de 2023, la bancada de senadores del FA había presentado un proyecto de ley para reducir gradualmente la semana laboral, de 48 a 40 horas, en un período de cuatro años. La iniciativa, que no llegó a votarse en la pasada legislatura, fue desarchivada en marzo del año pasado.
Sin embargo, conforme a lo que establece el programa del FA, en el que se puntualiza que el cambio “se llevará adelante en el marco de la negociación colectiva”, el Poder Ejecutivo ha manifestado su voluntad de avanzar en este tema, en un principio, a nivel de los Consejos de Salarios, y, posterior y eventualmente, mediante un proyecto de ley.