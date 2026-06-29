Policía de Colonia detuvo a dos hombres vinculados a una banda que clonaba tarjetas

En el marco de la Operación Clon, funcionarios policiales de la Zona Operacional I de la Jefatura de Policía de Colonia lograron la detención de dos hombres, luego de una investigación que permitió identificarlos y verlos instalando dispositivos para la captación y clonación de datos de tarjetas bancarias.
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La investigación de la dupla que clonaba tarjetas y su detención
La policía logró identificar a dos hombres —un ciudadano uruguayo y otro brasileño— que habrían instalado el dispositivo en una sucursal bancaria de Colonia del Sacramento, por lo que se les realizó un seguimiento que permitió capturarlos en varias oportunidades en la sucursal y regresando horas después para constatar el correcto funcionamiento de los dispositivos.
Para ese cometido, la Policía coloniense dispuso un operativo de vigilancia e inteligencia, en las inmediaciones de la sucursal, y cuando lograron ver a los hombres ingresando nuevamente, se procedió a su detención.
Uno de ellos fue arrestado en el lugar, mientras que el otro se dio a la fuga rumbo al muelle, tirándose al agua y nadando hacia un viejo muelle de madera donde finalmente fue detenido por personal del Grupo de Reserva Táctica (GRT) y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO).
Allanamiento e incautaciones en apartamento de Colonia del Sacramento
En el lugar se incautaron dispositivos utilizados para la clonación de tarjetas, celulares y un vehículo. Luego, en allanamientos realizados en un apartamento ubicado en Colonia de Sacramento, incautaron más celulares, dinero en efectivo (US$ 100 y $40.000) y 83 tarjetas de una entidad bancaria con distintas numeraciones escritas sobre cinta de color blanco.
A su vez, se incautó una notebook, 3 memorias tipo SD, un lector de tarjetas, entre otros elementos de tecnología utilizados para realizar las clonaciones.
Los objetos anteriormente detallados fueron debidamente documentados por el personal de Policía Científica, que continua con las averiguaciones, y llevado ante la Justicia y serán clave para la imputar a los detenidos.