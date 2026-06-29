Policía de Colonia detuvo a dos hombres vinculados a una banda que clonaba tarjetas

Uno de ellos fue arrestado en el lugar, mientras que el otro se dio a la fuga rumbo al muelle, tirándose al agua y nadando hacia un viejo muelle de madera donde finalmente fue detenido por personal del Grupo de Reserva Táctica (GRT) y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO).

Allanamiento e incautaciones en apartamento de Colonia del Sacramento

En el lugar se incautaron dispositivos utilizados para la clonación de tarjetas, celulares y un vehículo. Luego, en allanamientos realizados en un apartamento ubicado en Colonia de Sacramento, incautaron más celulares, dinero en efectivo (US$ 100 y $40.000) y 83 tarjetas de una entidad bancaria con distintas numeraciones escritas sobre cinta de color blanco.

A su vez, se incautó una notebook, 3 memorias tipo SD, un lector de tarjetas, entre otros elementos de tecnología utilizados para realizar las clonaciones.

Los objetos anteriormente detallados fueron debidamente documentados por el personal de Policía Científica, que continua con las averiguaciones, y llevado ante la Justicia y serán clave para la imputar a los detenidos.