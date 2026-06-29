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Sociedad

ursea recomienda bajar

Combustibles: Gobierno podría anunciar este martes una baja en el precio

En el último día del mes se conocerán los nuevos precios de los combustibles; la Ursea recomienda fijarlos a la baja.

El gobierno dará a conocer este martes el nuevo precio de los combustibles.

El gobierno dará a conocer este martes el nuevo precio de los combustibles.

 Sofia Torres / FocoUy
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Este martes 30 de junio el Poder Ejecutivo dará a conocer los nuevos precios de los combustibles, los que regirán a partir de la cero hora del miércoles 1 de julio. De acuerdo al informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), los precios deberían ajustarse a la baja.

El PPI, que establece el costo de los combustibles calculado a partir de la importación en lugar de producirlos por Ancap, da para la nafta Premium 97 una reducción 7,19% y de 7,46% para la nafta Súper 95. En el caso del gasoil, la disminución es de 13,96 y 13,95%, en los tipos 50S y 10S. Para el supergás, la reducción 13,17%.

De acuerdo a la Ursea, el precio de venta al público de referencia, que toma como base el PPI y agrega los márgenes de distribución y los impuestos, para fijar el precio en el surtidor.

Los nuevos precios serían:

Nafta Súper 95: $ 87,64 (precio actual $ 93,36) = Reducción de $ 5,72 (-6,13%).

Nafta Premium 97: $ 90,31 (precio actual $ 96,00) = Reducción de $ 5,69 (-5,93%).

Gasoil 50S: $ 62,81 (precio actual $ 61,76) = Aumento de $ 1,05 (+1,70%).

referencia-junio

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