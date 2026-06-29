Combustibles: Gobierno podría anunciar este martes una baja en el precio

Este martes 30 de junio el Poder Ejecutivo dará a conocer los nuevos precios de los combustibles, los que regirán a partir de la cero hora del miércoles 1 de julio. De acuerdo al informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), los precios deberían ajustarse a la baja.