Enfrentamiento entre Bayardi y Gandini en el Senado

Este lunes el Coronel Edgardo Martínez, que integró un Tribunal de Honor que absolvió a Gavazzo, fue citado a la comisión de Derechos Humanos del Senado para que confirme la versión que asegura que le entregó al ex subsecretario de Defensa, José Bayardi, las actas del interrogatorio realizado al represor Gilberto Vázquez. En este marco, se generó una discusión entre los senadores José Bayardi y Jorge Gandini, que provocó que representantes del Partido Nacional abandonaran la sesión.

La polémica se desató cuando Bayardi, que asegura que el coronel Martínez nunca le entregó nada, estaba expresando su teoría sobre los acontecimientos. A su entender, «hubo una operación con objetivos». «Nunca me entregó nada que tuviera que ver con actas vinculadas a algún Tribunal de Honor»,dijo agregando que se trata de un secretario que no tenia ningun tipo de autoridad para manejar esos documentos.

«Los documentos del Tribunal de Honor son reservados, por lo cual un ministro en función no va a arriesgar su carrera dándole a alguien que no está en la línea de mando documentos que tengan que ver con un Tribunal de Honor. No se ajusta a la realidad», agregó Bayardi.

Para Bayardi, «esto es parte de lo que se ha querido construir: que había conocimiento sobre esas actas, cuando hay cantidad de elementos para ser considerados que dan pie a que esas actas nunca estuvieron en poder de las autoridades civiles de la época».

La teoria del senador Bayardi generó malestar en representantes del Partido Nacional (Jorge Gandini y Gloria Rodríguez) quienes lo entendieron como una «falta de respeto». Consultado sobre esta situación, el senador frenteamplista dijo: «La lectura del respeto o no respeto no la voy a calificar. Hice la misma valoración que he sostenido siempre», dijo reiterando la teoría del operativo «como una forma de fundamentar que el desafuero de Manini no tenia lugar».

«Esto no es ofensivo, es una hipótesis de trabajo», explicó.

Con respecto a cómo continuará este proceso, respondió que se realizarán dos informes y se volverá a debatir. El senador fue enfático en que «buscarán demostrar que hubo interés de las autoridades de 2005 en ocultar información cuando fueron la autoridades de Frente Amplio que llegaron al gobierno y cambiaron el tema de cómo se manejaba la búsqueda de conocimiento sobre los acontecimientos referidos a las violaciones a los Derechos Humanos».

«Cuando el expresidente Tabaré Vázquez y Azucena Berruti homologaron el fallo del Tribunal de Honor, el 28 de setiembre, Gilberto Vázquez ya estaba procesado desde el 11 de setiembre por homicidio especialmente agravado, 28 delitos, por lo cual no se justifica de ninguna manera la hipótesis de una intencionalidad de ocultarlo».