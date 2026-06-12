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Política multilateralismo |

Juan Castillo resaltó vigencia del sistema tripartito en la negociación colectiva

Al finalizar la asamblea de la OIT, el ministro Juan Castillo destacó las ventajas del diálogo social frente a las nuevas realidades del mundo del trabajo.

Juan Castillo cerrando la asamblea anual de la OIT.

Juan Castillo cerrando la asamblea anual de la OIT.

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El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, reafirmó la vigencia del modelo tripartito y el multilateralismo para alcanzar la justicia social. Frente a las nuevas realidades laborales, destacó la aprobación del Convenio sobre Trabajo Decente en la economía de plataformas y alertó sobre la necesidad ética de distribuir con equidad la riqueza en la era digital.

Castillo hizo uso de la palabra en la clausura de la 114.ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizada en Ginebra, Suiza.

Al finalizar la conferencia, de la que Castillo ejerció la presidencia, el ministro agradeció formalmente la confianza internacional depositada en Uruguay para la conducción de la asamblea.

Por otra parte, a través de una misiva institucional, el director general de la OIT, Gilbert Houngbo, felicitó al ministro Juan Castillo por su elección y desempeño en la presidencia de la conferencia internacional. El jerarca reconoció su conducción ordenada bajo los principios de la institución, valoró el rol de Uruguay en el Consejo de Administración y auguró un continuo fortalecimiento de la cooperación mutua.

Modelo y debate colectivo

Señaló que las extensas horas de análisis y debate colectivo estuvieron a la altura de las expectativas planteadas, y sostuvo que cuando el diálogo social funciona, siempre se avanza hacia el trabajo decente y la justicia social.

Reflexionó sobre el contexto internacional y los desafíos que enfrenta el mundo del trabajo, particularmente ante el avance tecnológico, las desigualdades económicas y las transformaciones del empleo. Remarcó, asimismo, la necesidad de que el desarrollo tecnológico contribuya a ampliar derechos y oportunidades para todas las personas.

Convivencia y exclusión

Durante su intervención, calificó como un desafío ético la convivencia entre la riqueza y la exclusión, señalando que no habrá paz duradera sin el sustento de la justicia social. En esa línea, exhortó a las delegaciones a redoblar los esfuerzos institucionales para que el progreso tecnológico, la automatización y la inteligencia artificial amplíen la dignidad humana en lugar de profundizar las desigualdades existentes.

El ministro afirmó que el diálogo debe dar resultados medibles y que todo cambio en el empleo tiene que asegurar la equidad de género.

Los representantes gubernamentales, de los empleadores y de los trabajadores de los 187 Estados miembros de la OIT debatieron entre el 1 y el 12 de junio de 2026.

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