Amnesia sobre presencia de García en opaca reunión con Cardama y contradicciones sobre irregular segundo pago

La reunión con Cardama que generó polémica y amnesia

En las últimas sesiones de la comisión investigadora la polémica se centró en una reunión con Mario Cardama celebrada hace tres años (13 de junio de 2023) en la sala contigua del despacho del entonces ministro de Defensa, Javier García.

El encuentro, hasta entonces desconocido por los legisladores, fue puesto sobre la mesa de la comisión el pasado 27 de abril por parte del diputado frenteamplista Joaquín Garlo, quien preguntó a Wilson sobre los detalles de aquella reunión en la que se definieron temas técnicos y algún aspecto más que aún no fue revelado.

Las sospechas iniciales se basaban principalmente en que la reunión con Cardama fue la única con un astillero participante del llamado a ofertas antes del anuncio oficial del 17 de julio de 2023, lo que evidencia que en ese momento la decisión de contratar a Cardama estaba tomada (como afirmó en octubre del año pasado el exsubsecretario Rivera Elgue en una entrevista) y el empresario gallego contaba con información privilegiada para poder elevar su oferta inicial de € 68 millones.

Contradicciones sobre este aspecto (cuando todavía no estaba conformada la comisión de seguimiento del ministerio) y la participación del exministro García en la reunión llamaron la atención de los legisladores y plantearon nuevas sospechas.

Consultado sobre quiénes participaron de la reunión con Mario Cardama, el excomandante dijo: “Por el lado de la Armada participó el director de Material (Magliocca), participé yo, participó el jefe de gabinete (Marcelo Da Silva), creo que estaba el director de Secretaría (Fabián Martínez), el de Financiero-Contable (Damián Galó), y no me acuerdo si el ministro (Javier García) estaba o no”.

El diputado oficialista Fernando Amado cuestionó la respuesta de Wilson: “Almirante, usted hace un detalle exacto de quiénes participaron y no recuerda si estaba el ministro o no estaba el ministro. Me parece peculiar. ¿No lo recuerda?”.

“En este momento, no. Estimo que debe haber estado, porque si el señor Cardama se había movido para ahí, pero no tengo la certeza”, repitió el exjefe de la Armada.

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Cuando fue consultado el contralmirante Magliocca sobre los asistentes a esa reunión mencionó que, junto a él, por la Armada, estuvieron presentes Wilson y Vizcay, y al igual que Wilson, no pudo confirmar si estuvo presente García.

“No recuerdo si estuvo, si estuvo todo el período o si estuvo un rato; no lo recuerdo y no me animaría a decirle quiénes eran todos los que estaban del lado del Ministerio de Defensa Nacional tampoco y de parte de la empresa Cardama sé que estaba Cardama, y tampoco me animo a arriesgar nada más”, manifestó Magliocca.

La falta de memoria sobre la presencia de los jerarcas ministeriales llama la atención, pero mucho más omitir que estuvo en la reunión su excompañero de promoción de la Armada y representante de Cardama, Gerardo “Bocha” Moreira.

El diputado Garlo le preguntó: “¿Recuerda si Gerardo Moreira estaba en la reunión?”. “La verdad es que no lo recuerdo. Va a ser muy fácil para ustedes saber si estaba o no, pero no lo recuerdo”, expresó el desmemoriado contralmirante.

“En cuanto al motivo de esa reunión, nosotros fuimos convocados por el comandante en jefe Wilson y hablamos, básicamente, de aspectos técnicos, porque el almirante ya había mandado la propuesta básica y la propuesta con opcionales. Si bien todavía no estaba formada la comisión dentro de la Armada, fue el comandante de la flota conmigo, porque era material y flota. Como sobre los opcionales estaba escrito en un breve párrafo, recuerdo que hablamos del tema de la grúa, del tema de aletas estabilizadoras y también de las lanchas. Básicamente, hablamos de aspectos técnicos”, recordó, ahora sí, Magliocca.

Y luego prosiguió: “Vale decir que nosotros no participamos en toda la reunión. Hablamos de la parte técnica y todo ese proceso tampoco fue demasiado largo. Intercambiamos algún tipo de opinión con la gente del astillero y entre los tres que estábamos presentes de la marina, pero después nosotros nos fuimos”, señaló el exjefe de Estado Mayor. En cuanto a si Cardama tuvo información privilegiada, respondió: “Yo no interactué con ningún astillero personalmente. Si hubo algo, no fue a través de mí”.

Sobre ese asunto, Wilson dijo: “¿Si Cardama pudo haber tenido acceso a información interna? El capitán de Fragata Moreira estuvo en todo el proceso con Lürssen, mejor dicho, acompañando a Lürssen, y sabía las especificaciones de lo que se le había exigido a Lürssen en su momento. Si él le acercó información a Cardama o no, no sé, y si tuvo contacto con algún oficial de la interna de la Armada, no sé".

Por su parte, Vizcay sí recordó la presencia del subsecretario, el doctor (Fabián) Martínez, el contador (Damián) Galó, el comandante en jefe, quien les habla, Magliocca, el jefe de gabinete que era el capitán Da Silva, el señor Mario Cardama, un asesor no me acuerdo quién era; vino de España con él y Moreira.

Consultado como los anteriores sobre si el exministro de Defensa (García) estuvo presente o no en esa reunión, Vizcay tampoco resolvió el misterio: “Donde yo estuve, no”. Aseguró que los representantes de la Armada Wilson, Magliocca, Da Silva y él hablaron de asuntos técnicos y se retiraron, mientras que los otros participantes el subsecretario Rivera Elgue, Fabián Martínez y Damián Galó, junto a Mario Cardama y Gerardo Moreira se quedaron. “Terminó la reunión con nosotros y nos fuimos”. “No puedo asegurar que haya habido otra reunión o no”, dijo Vizcay.

Firma del contrato

En la parte final de su comparecencia, relató una conversación que mantuvo con Mario Cardama, cuando el empresario gallego había viajado a Uruguay para firmar el contrato, aunque la rúbrica no se concretó ese día. “Vino Cardama a firmar el contrato”, pero “no se firmó”, afirmó, y dijo desconocer por qué la firma fue postergada por algunos días.

“El día que viene Cardama a firmar el contrato yo le dije: ‘Mire, yo a usted no lo voté, pero ahora soy el hincha número uno. Yo necesito un barco. No preciso que usted no lo termine de construir y no haya plata. Yo con la plata no hago nada. Yo quiero un barco’. O sea, es así de fácil”, contó Vizcay.

Contradicciones sobre cuaderna maestra que liberó pago en transición

Luego fue el turno de Ruiz, quien se desempeñó como jefe de Proyecto mientras era director general de Material Naval y el tema estuvo al mando de la Armada, ya que, tras asumir Sandra Lazo, pasó a ser gestionado por el Ministerio de Defensa.

Ruiz anunció que recurrirá ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) el arresto a rigor de 15 días que le impuso la ministra de Defensa (también fue sancionado Wilson y otros) por demorar en brindar información sobre el hito B, un tema que generó una investigación interna y una latente tensión en la interna de la Armada Nacional y el ministerio.

Legisladores del Frente Amplio le consultaron sobre la fecha puntual y las condiciones en las que se definió la aprobación del plano de la cuaderna maestra, documento fundamental para el inicio de la construcción de los dos OPV que habilitó un pago de 8,2 millones de euros horas antes del cambio de gobierno y dejó firme una carta de crédito del BROU al Deutsche Bank para los siguientes pagos del Estado uruguayo, aunque solamente se efectivizaría uno de esos pagos, el correspondiente a la colocación de la quilla de la primera OPV en mayo de 2025.

Respecto al apresurado pago correspondiente al hito B (la aprobación del plano de la cuaderna maestra), Ruiz relató que recibió el 27 de febrero una comunicación de Cardama que incluía un certificado de Lloyd’s que supuestamente aprobaba el plano presentado.

No obstante, el diputado Garlo dejó en evidencia que ese documento difería del presentado ante el BROU por el entonces comandante Wilson para poder liberar ese pago a Cardama, puesto que el mencionado documento tenía fecha del 5 de marzo.

Ruiz reconoció que no era posible que se hubiese firmado una nota de aprobación en febrero basándose en un documento que aún no existía (con fecha de marzo).

“Cuando yo firmo ese oficio (para habilitar el segundo pago), a mí ya se me había presentado el tema de la cuaderna. La documentación, si tiene otra fecha, fecha 5, no sé; no sé si no es una ampliación de documentación”, se excusó Wilson en abril.

Sobre su participación en dicha aprobación, ya que era el jefe de Proyecto quien tenía que revisar y analizar que se cumplan todos los ítems previstos en el contrato, Ruiz deslizó que Wilson y su secretario (Da Silva) pasaron por arriba de su función, puesto que al recibir la documentación dijo que le consultó Da Silva cómo seguir y éste le dijo que la nota de aprobación “ya había sido enviada”.

“Me entero ahí, en un intercambio por WhatsApp, que ya había sido enviada. Después recibo toda esa información y la información de la nota del almirante Wilson”, expresó Ruiz en la comisión acerca de su nulo rol en la aprobación del plano de la cuaderna maestra, uno de los temas más polémicos de la transición.

La versión de Wilson que difiere por completo con la de Ruiz

En abril, cuando a Wilson se le preguntó por su participación y la de Ruiz en la aprobación del plano de la cuaderna maestra presentado por Cardama (que la auditoría de Bureau Veritas determinó que no cumplía con los requisitos de un plano definitivo y de un buque probado), el excomandante de la Armada manifestó que Ruiz “entró a mi despacho y me trajo el tema de la cuaderna maestra”.

“En mi despacho yo recibí al director general de Material Naval (José Ruiz) con el plano de la cuaderna maestra diciendo que ya estaba cumplido”.

Recordó que “la Dirección Financiero Contable de la Armada me apuraba porque se venía el término de la carta de crédito y la renovación tenía un costo que teníamos que asumir nosotros de U$S 8 millones; era mucho lo que había que asumir. Se le pidió al director del grupo de trabajo que apurara el tema con la cuaderna maestra. Se habló de dos documentos con fecha 26 y 27. No recuerdo cuándo, pero fue con anterioridad al viernes que, si mal no recuerdo, fue el 27”, titubeó Wilson.

“Sin la cuaderna maestra yo no iba a liberar el pago. Ahora, el análisis que yo pueda hacer de la cuaderna maestra es el mismo que puede hacer usted”, explicó Wilson, que luego se desmarcó: “Si después entró la documentación, porque fue apostillada o lo que sea, no sé, pues yo ya no estaba en funciones”. Sobre el expertise que se necesita para aprobar dicha documentación, dijo que “se precisa a un ingeniero naval que haga la ingeniería inversa sobre un diagrama que muestra una gran U con estructuras internas, para saber cómo sigue el barco para atrás y para adelante”.

“En el momento en que autoricé el pago, tenía la plena convicción de que era el documento que estábamos esperando”, sostuvo Wilson, contradiciéndose sobre el expertise necesario para la aprobación final del plano.

“Entró a mi despacho el director (Ruiz) con el diagrama de la cuaderna maestra diciendo que estaba aprobado”, afirmó. “Corroborado eso, que casi seguro fue un jueves, se autorizó a la Dirección Financiero-contable que iniciara el proceso de liberar la nota de crédito o la carta de crédito. La Armada en su momento había dicho que no veía inconveniente en que fuera la Armada quien hiciera la liberación de pagos. Los recursos no eran de la Armada, pero se estipuló, por parte de la Dirección Financiero-contable, que el procedimiento iba a ser ese y se cumplió”, dijo el excomandante a fines de abril, que difiere mucho de la versión de Ruiz.

Las diferencias entre ambos ya habían formado parte clave de la investigación administrativa que realiza la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y motivaron una ampliación de la misma dado que sus declaraciones son muy contradictorias.

“Se me pregunta por delito o irregularidad”, se atajó Wilson en la comisión. “Entiendo que no me corresponde a mí analizar la actuación a nivel del Ministerio en cuanto a si hubo algún delito o irregularidad en los procesos que se llevaron a cabo. Yo estoy sujeto a la autoridad superior del ministro”, indicó el excomandante.

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La suspicacia más grande surgió en la última sesión, cuando se conoció un intercambio de mails entre Mario Cardama y Da Silva (entre el 27 y 28 de febrero de 2025) con una serie de modificaciones sugeridas por el empresario gallego para que la documentación se aceptada en el BROU y a la postre se libere el pago del hito B.

Cardama informó en esos correos que el banco había rechazado la nota inicial por no coincidir con los términos de la carta de crédito y transcribía el texto exacto que debía decir el documento de la Armada, lo que fue realizado al pie de la letra. "Gran trabajo", lo felicitó Cardama. La comparecencia de Da Silva en la comisión debería aclarar esta irregular situación.

Por lo pronto, a la próxima sesión de la comisión investigadora concurrirán los abogados del estudio Delpiazzo que fueron clave en el seguimiento del proceso de contratación y compra, y se abrirá el capítulo candente de las garantías truchas.

Legisladores insisten a Cardama para que comparezca ante la comisión

En la última, los legisladores de la comisión insistieron en lo relevante que sería para el caso contar con la comparecencia presencial o virtual de Mario Cardama.

Le fue enviada una carta que señala: “Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de consultar si existe voluntad de su parte, en calidad de director de Astilleros y Varaderos Francisco Cardama S.A., de comparecer ante la Comisión Especial de la Asamblea General del Poder Legislativo de la República Oriental del Uruguay, creada con el cometido de analizar e investigar el proceso de adquisición de dos OPV con vuestra empresa”.

“Asimismo, agradecería conocer, en caso de existir disposición para ello, cuál sería la modalidad que consideraría más adecuada para dicha comparecencia, ya sea de forma presencial o virtual”, agrega la misiva.

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, coincidió en la conveniencia de citarlo y definió a Cardama como “un protagonista clave” de la investigación parlamentaria. Por su parte, el diputado frenteamplista Joaquín Garlo propuso insistir en una comparecencia por vía virtual, mientras que la diputada oficialista María Inés Obaldía argumentó que una instancia en tiempo real “permitiría realizar repreguntas y obtener mayores precisiones sobre el contrato”.