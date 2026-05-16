Una jornada de extrema violencia sacudió este viernes al barrio La Teja, luego de que dos ataques armados registrados con pocas horas de diferencia y a escasos 100 metros de distancia dejaran un saldo de tres personas heridas. Los investigadores de la Policía de Montevideo y la Fiscalía analizan si existe una conexión directa entre ambos episodios.
En La Teja
Tremendo: mujer quedó en medio de tiroteo mientras iba a buscar a su hija a la UTU y fue baleada
Dos ataques armados a 100 metros de distancia en La Teja dejaron tres heridos. Una mujer recibió un disparo en la espalda al quedar atrapada en el tiroteo.