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En La Teja

Tremendo: mujer quedó en medio de tiroteo mientras iba a buscar a su hija a la UTU y fue baleada

Dos ataques armados a 100 metros de distancia en La Teja dejaron tres heridos. Una mujer recibió un disparo en la espalda al quedar atrapada en el tiroteo.

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Fuego cruzado deja herida a una mujer 

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Una jornada de extrema violencia sacudió este viernes al barrio La Teja, luego de que dos ataques armados registrados con pocas horas de diferencia y a escasos 100 metros de distancia dejaran un saldo de tres personas heridas. Los investigadores de la Policía de Montevideo y la Fiscalía analizan si existe una conexión directa entre ambos episodios.

Víctima colateral: baleada cuando iba a buscar a su hija a la UTU

El segundo y más reciente de los hechos ocurrió alrededor de las 18:30 horas en la intersección de las calles Juan Molina y Heredia, en las inmediaciones de la zona conocida como Cachimba del Piojo.

Una mujer que caminaba hacia su automóvil con el objetivo de ir a buscar a su hija a la escuela técnica (UTU) quedó atrapada en medio de una intensa ráfaga de disparos efectuada en la vía pública. La víctima recibió un impacto de bala en la espalda.

Según los datos recabados en la escena, a pesar de la gravedad de la herida, la mujer logró comunicarse telefónicamente con un familiar para pedir auxilio antes de desplomarse. Tras un llamado al servicio de emergencias 911, efectivos policiales y una unidad médica móvil arribaron al lugar. La víctima fue estabilizada y trasladada consciente al Hospital del Cerro.

En el lugar del tiroteo trabajó personal de la Policía Científica, que procedió al relevamiento de múltiples casquillos de bala sobre la calle de tierra, así como efectivos del área de Investigaciones y la División Homicidios.

Ataque matutino a metros del lugar

Pocas horas antes, durante la mañana del mismo viernes y a tan solo una cuadra de distancia, se había registrado el primer incidente armado de la jornada. En esa oportunidad, una mujer de 29 años y un hombre de 34 resultaron heridos de bala.

La joven de 29 años, quien recibió un impacto en el tórax, logró declarar ante las autoridades e identificar al presunto agresor como su expareja. Debido a este testimonio, la principal línea de investigación para este primer caso apunta a un intento de femicidio y un episodio flagrante de violencia de género.