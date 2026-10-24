Blancos califican de "intolerables" las declaraciones de Muñoz y piden que se retracte

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, cuestionó las declaraciones de la exministra frenteamplista María Julia Muñoz, quien acusó al exministro de Defensa Nacional Javier García de haber recibido dinero del astillero Cardama para financiar su campaña electoral y la de la lista 40. Delgado exigió una retractación inmediata y disculpas públicas, y reclamó que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la fuerza política se pronuncien sobre el episodio.