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Blancos califican de "intolerables" las declaraciones de Muñoz y piden que se retracte
Álvaro Delgado reclamó un pronunciamiento del Frente Amplio sobre el episodio y Javier García anunció que recurrirá a Fiscalía.
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Álvaro Delgado reclamó un pronunciamiento del Frente Amplio sobre el episodio y Javier García anunció que recurrirá a Fiscalía.
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El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, cuestionó las declaraciones de la exministra frenteamplista María Julia Muñoz, quien acusó al exministro de Defensa Nacional Javier García de haber recibido dinero del astillero Cardama para financiar su campaña electoral y la de la lista 40. Delgado exigió una retractación inmediata y disculpas públicas, y reclamó que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la fuerza política se pronuncien sobre el episodio.
"Intolerables e infamantes declaraciones de la exministra María Julia Muñoz contra Javier García y el Partido Nacional. Exigimos retractación inmediata y disculpas públicas", escribió Delgado en su cuenta de X.
Además, Delgado interpeló directamente al presidente del Frente Amplio: "Fernando Pereira y el Frente Amplio deben pronunciarse, ¿respaldan esta campaña de ofensas contra el Partido Nacional?". Y concluyó: "No vale todo. No lo permitiremos".
Las acusaciones de María Julio Muñoz generaron una respuesta directa del senador Javier García, quien anunció que recurrirá a la Fiscalía para que Muñoz ratifique sus dichos ante la Justicia. "La inmundicia de las declaraciones de María Julia Muñoz deberá repetirlas en Fiscalía. Hacia allí va la canallada", escribió el senador en X.