El gesto de fair play que provocó reproches, abucheos y lágrimas a Jaime

Todo comenzó con una pelota dividida que disputaron Ignacio Alegre de Peñarol y Kevin Rolón de Juventud. Ambos fueron a trancar el balón y, como consecuencia del choque, el futbolista pedrense quedó tendido sobre el césped con evidentes muestras de dolor.

El árbitro Andrés Matonte entendió que la acción no había sido falta y permitió que el juego continuara. Peñarol recuperó la pelota y tenía la posibilidad de desarrollar un ataque prometedor, con Jaime en posesión del balón.

Sin embargo, cuando el futbolista aurinegro advirtió que su rival continuaba dolorido en el suelo, decidió detener voluntariamente el avance y enviar la pelota fuera del campo de juego para que pudieran atenderlo.

Lo que Jaime interpretó como un gesto de fair play no fue recibido de la misma manera por los hinchas carboneros. Desde las tribunas se escuchó una fuerte reprobación hacia el futbolista, que fue abucheado por haber renunciado a una oportunidad de ataque cuando el árbitro no había señalado ninguna infracción.

Pero la situación no terminó ahí. Algunos de sus propios compañeros (el caso más claro fue el de Javier Cabrera) también le manifestaron su malestar por la decisión. Las imágenes mostraron cómo varios futbolistas pasaron cerca de Jaime y le recriminaron haber interrumpido la jugada.

Después de que, preocupado por el estado de un rival, Leonel Jaime tuviera un gesto de deportividad encomiable, terminó afligido por la presión de la tribuna y de sus compañeros. ¿El argentino fue un caballero, o se equivocó por la posición de ataque en que se encontraba Peñarol? https://t.co/9sgjxTHjoH — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 24, 2026

Las lágrimas de Jaime

La reacción posterior del futbolista fue lo que terminó de convertir la secuencia en una de las imágenes más llamativas del encuentro.

Jaime comenzó a llorar en pleno campo de juego, visiblemente afectado por lo ocurrido. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en el que el jugador no podía contener las lágrimas, mientras algunos de sus compañeros se acercaban para hablar con él.

Si bien no se pudo conocer qué palabras intercambiaron los futbolistas, las imágenes dejaron en evidencia el malestar que generó la decisión de interrumpir el ataque y el impacto emocional que tuvo la situación en el protagonista.