Peñarol ante Juventud en partido crucial: Aguirre prepara cambios

En la alineación titular, las bandas defensivas estarían ocupadas por los jóvenes Ignacio Alegre y Thiago Espinosa, quienes conformarían tándems por derecha e izquierda con Javier Cabrera y Leonel Jaime, respectivamente. Sin embargo, hay quienes no descartan a Maximiliano Olivera ya recuperado de su lesión. La experiencia del capitán llevaría a que el entrenador estuviera analizando seriamente colocarlo de titular.

Del medio para arriba ante las bajas obligadas por sanción de Eduardo Darias y Jesús Trindade, la contención en la mitad de la cancha quedará a cargo de Eric Remedi y Nicolás "Indio" Fernández, mientras que Germán Pezzella y Nahuel Herrera asoman como la dupla central. En la parte ofensiva, Matías Arezo y Abel Hernández perfilan un doble nueve para enfrentar al pedrense

El escenario del encuentro fue fijado en el Estadio Centenario tras un acuerdo económico entre ambos clubes. Peñarol negoció con Juventud de Las Piedras el traslado de la localía desde el Parque Artigas por una suma cercana a los 200.000 dólares, monto del cual se descontará la recaudación global de las entradas. La parcialidad pedrense estará ubicada en la Tribuna América (Puerta 24), con boletos a $150 para público general y $100 para socios, mientras que los hinchas aurinegros ocuparán la Ámsterdam ($300 socios / $400 general), Olímpica ($450 / $550) y América Puerta 3 ($600 / $750). La Tribuna Colombes no estará habilitada y los menores de hasta 10 años ingresarán de forma gratuita.