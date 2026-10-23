Peñarol se enfrenta esta noche a una prueba bisagra. A partir de las 20:00 horas, el aurinegro se medirá ante Juventud de Las Piedras en el Estadio Centenario por la duodécima fecha del Torneo Clausura. Llega a este compromiso con la obligación impostergable de sumar de a tres y dejar atrás una seguidilla de cuatro encuentros donde el rendimiento futbolístico estuvo lejos de lo esperado. Si la intención de Peñarol es revalidar el favoritismo al que hizo referencia su entrenador Diego Aguirre para consagrarse campeón uruguayo a fin de año, el margen de error ha quedado reducido a cero.
Clausura
Peñarol ante Juventud en partido crucial: Aguirre prepara cambios
Ignacio Alegre y Abel Hernández serían titulares y el entrenador analiza la posibilidad de que Maxi Olivera se meta en el once inicial