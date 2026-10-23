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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre | Abel

Clausura

Peñarol ante Juventud en partido crucial: Aguirre prepara cambios

Ignacio Alegre y Abel Hernández serían titulares y el entrenador analiza la posibilidad de que Maxi Olivera se meta en el once inicial

Peñarol juega esta noche un partido clave ante Juventud.

Peñarol juega esta noche un partido clave ante Juventud.

 Felipe Mereola / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Peñarol se enfrenta esta noche a una prueba bisagra. A partir de las 20:00 horas, el aurinegro se medirá ante Juventud de Las Piedras en el Estadio Centenario por la duodécima fecha del Torneo Clausura. Llega a este compromiso con la obligación impostergable de sumar de a tres y dejar atrás una seguidilla de cuatro encuentros donde el rendimiento futbolístico estuvo lejos de lo esperado. Si la intención de Peñarol es revalidar el favoritismo al que hizo referencia su entrenador Diego Aguirre para consagrarse campeón uruguayo a fin de año, el margen de error ha quedado reducido a cero.

El triunfo se volvió una necesidad prioritaria para abrochar cuanto antes la Tabla Anual y enfocar todos los cañones en la definición de la Liga AUF Uruguaya. En la tabla acumulada, el carbonero lidera con 63 puntos, manteniendo una ventaja de cuatro unidades sobre su escolta, Deportivo Maldonado (59). No obstante, en la tabla del Torneo Clausura la situación exige mayor efectividad: el equipo marcha en la cuarta ubicación con 20 puntos, por detrás del líder Liverpool (24), Nacional (23) y Montevideo City Torque (22).

Los cambios de Aguirre

Para revertir este panorama, se prevé que Diego Aguirre meta mano en el equipo y modifique el esquema táctico que vino utilizando en la mayor parte del torneo. El propio DT dejó entrever que abandonaría la línea de tres zagueros (3-4-2-1) para retornar a la clásica defensa de cuatro hombres, con el objetivo de ganar profundidad e intensidad por las bandas. "A veces quedamos con poca profundidad a la hora de tener un hombre más atrás. Estamos analizando algunas variantes para que eso no vuelva a suceder", reconoció el técnico en la semana. Entre las novedades de la lista de convocados destaca la vuelta del juvenil Brian Barboza —zaguero de 18 años transferido al Toluca por US$ 4 millones—, quien regresa a la nómina tras ocho fechas de ausencia.

En la alineación titular, las bandas defensivas estarían ocupadas por los jóvenes Ignacio Alegre y Thiago Espinosa, quienes conformarían tándems por derecha e izquierda con Javier Cabrera y Leonel Jaime, respectivamente. Sin embargo, hay quienes no descartan a Maximiliano Olivera ya recuperado de su lesión. La experiencia del capitán llevaría a que el entrenador estuviera analizando seriamente colocarlo de titular.

Del medio para arriba ante las bajas obligadas por sanción de Eduardo Darias y Jesús Trindade, la contención en la mitad de la cancha quedará a cargo de Eric Remedi y Nicolás "Indio" Fernández, mientras que Germán Pezzella y Nahuel Herrera asoman como la dupla central. En la parte ofensiva, Matías Arezo y Abel Hernández perfilan un doble nueve para enfrentar al pedrense

El escenario del encuentro fue fijado en el Estadio Centenario tras un acuerdo económico entre ambos clubes. Peñarol negoció con Juventud de Las Piedras el traslado de la localía desde el Parque Artigas por una suma cercana a los 200.000 dólares, monto del cual se descontará la recaudación global de las entradas. La parcialidad pedrense estará ubicada en la Tribuna América (Puerta 24), con boletos a $150 para público general y $100 para socios, mientras que los hinchas aurinegros ocuparán la Ámsterdam ($300 socios / $400 general), Olímpica ($450 / $550) y América Puerta 3 ($600 / $750). La Tribuna Colombes no estará habilitada y los menores de hasta 10 años ingresarán de forma gratuita.

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