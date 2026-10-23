Peñarol empató 0 a 0 con Juventud y se aleja de la punta del clausura

Juventud de Las Piedras y Peñarol empataron 0 a 0 en el Estadio Centenario por la duodécima fecha del Torneo Clausura. Ambos debían que ganar. El carbonero, primero en la Tabla Anual, necesitaba los puntos para acercarse a Liverpool que lidera el Clausura. Juventud, por su parte, necesita sumar para clasificar a la Sudamericana.