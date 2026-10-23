Antía: "El de Abella no es mi gobierno"

Antía es colono desde 1981 y jamás vivió en ese campo de 47 ha ubicado a pocos kilómetros de Aiguá. Algo que él reconoce. Tampoco estaba al día con los pagos a realizar. En ese año, la renta que debía pagar era de algo más de 36.000 pesos por semestre (seis mil pesos por mes). Pero hay dos resoluciones del Instituto Nacional de Colonización Nº 40 expediente Nº 2009-70-1-59975 del 21 de mayo del 2013 y la Nº 9 del acta Nº 5189, del 11 de febrero de 2014, despojándolo del campo y asignándolo a un nuevo colono.

Enterado de estas resoluciones, Antía se despachó en una entrevista realizada por la periodista Daniela Mesón para el informativo de Canal 5. El entonces intendente de Maldonado dijo: “Si usted lo pone en televisión, le voy a contar algo que jamás dije en público”.

Relató que cuando era senador (2005-2010), y enterado de “todo un movimiento para despojarme de ese campo, le pedí una entrevista al entonces ministro de Ganadería, José Mujica. Él me la dio y me preguntó si podía estar otra persona en la reunión. Ese día le expliqué lo que pasaba y Mujica me dijo que conmigo estaba todo bien, que tenía mi carpeta allí y estaba todo en orden”.

Pero entonces, esa otra persona que estaba en el despacho del ministro le dijo: “Vos te equivocaste, deberías haber hecho como yo que cuando me nombraron puse el campo a nombre de mi mujer”. Antía dijo rechazar ese procedimiento. Pero cuando la periodista le preguntó quién era ese hombre, Antía contestó: “Era el entonces vicepresidente del Instituto de Colonización”. “¿Su nombre?”, preguntó la colega. "Averígüelo usted”, fue la respuesta.

Marco Humberto Vera Díaz, colono en la fracción número 5 de 147 ha en la colonia Ing. agrónomo Augusto Eulacio, en el departamento de Soriano, lugar de nacimiento de Vera, era el vicepresidente del INC desde el año 2005, acompañando la presidencia de Gonzalo Gaggero. Poco antes había pasado la titularidad del campo a nombre de su esposa, Elena Pacaluk.

Desde el año 2016, Antía viene interponiendo recursos judiciales para evitar que el INC recuperara la mencionada fracción de campo. Hasta que el exjefe comunal decidió presentarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y perdió.

En febrero del 2024, este órgano de justicia estableció que “el INC actuó conforme a derecho”, desestimó la pretensión de Antía y confirmó el reclamo de devolución de la parcela de tierra.

Con esa sentencia, Colonización solicitó a la Justicia que ordenara su cumplimiento. El pasado 8 de octubre, la jueza Gabriela Tuberosa Etchart dictó una sentencia que obliga a Antía a devolver el lote al INC.

En estos días Antía dijo que "estaba todo bien pero que cuando los temas se vuelven políticos, el trato es distinto". Aseguró que siempre pagó la renta, “estoy al día, he hecho todas las inversiones que hay que hacer para producir y producir bien”.

Pero eso no es cierto. En los hechos, el INC le reclamó en varias oportunidades el pago de la renta y la morosidad fue una de las razones esgrimidas en el 2016 para solicitar la devolución de la tierra.

Antía aseguró que apelará la decisión judicial dentro del plazo disponible.

Durante la entrevista radial mencionada, atribuyó la controversia “a intereses partidarios”, y sostuvo que “las críticas recrudecen cuando circula la posibilidad de una nueva candidatura. Yo tengo cuero de carpincho, como siempre digo, cuero grueso, aguanto lo que venga”, afirmó.

“El de Abella no es mi gobierno”

Miguel Abella, actual intendente de Maldonado, acompañó a Enrique Antía durante los tres períodos en que gobernó. Entre el 2000 y el 2005 se desempeñó como secretario privado y luego entre el 2015 – 2020 y 2020 – 2025, lo hizo como director de Recursos Humanos.

Para las últimas internas Abella fue elegido por Antía como su sucesor y logró imponerse al diputado Diego Echeverría y al senador Rodrigo Blás. En la elección departamental el Partido Nacional obtuvo un aplastante triunfo sobre el Frente Amplio.

Pero algo pasó entre este triunfo y la asunción del nuevo gobierno, porque Antía, que pretendía seguir en el gobierno, ahora, desde un cargo de asesor externo, fue dejado de lado. Tanto que hasta se quejó públicamente de que “ni siquiera lo invitaban a la inauguración de las obras que había dejado encaminadas”.

Desde el primer momento, Abella mostró un talante muy diferente al de su predecesor. Una de sus primeras acciones fue concurrir a la Casa del Frente Amplio para ofrecer a la dirección departamental que esa fuerza política se integrara a varias comisiones que aportarían insumos para el nuevo gobierno.

También participó en Piriápolis del acto recordatorio de Eduardo Mondello, un militante de izquierda asesinado en el Batallón 4 de Laguna del Sauce. Aprobó la nominación como Sitio de la Memoria del actual Paseo de San Fernando, donde en dictadura funcionaba el OCOA 4 y entregó una oficina allí para que pueda funcionar la Comisión de la Memoria local.

Cuando ASSE decidió destituir al médico Jorge Curbelo como director del Hemocentro, Abella fue el único dirigente nacionalista que apoyó a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

Abella mantiene una muy buena sintonía con el presidente Yamandú Orsi y en los hechos esto se traduce en la concreción de obras muy importantes para el departamento como dos nuevos liceos, uno en San Carlos y otro en Piriápolis, el nuevo hospital de Maldonado y la puesta en marcha de un proyecto modelo del Mides para personas en situación de calle.

No se encontrarán declaraciones suyas agraviantes contra la oposición.

Todas estas circunstancias eran impensadas durante la administración de Antía, y han generado divisiones en la interna.

Muchos blancos que se alinean a la postura nacional de su partido son muy críticos con el intendente. Pero, por otro lado, han surgido voces internas en la propia Junta Departamental que piden “terminar con enfrentamientos absurdos que no ayudan a la ciudadanía”.

En medio de este debate surgió la decisión de Antía de volver a postularse nuevamente en el 2030. Pero en las últimas semanas le surgió un imprevisto competidor, el propio Abella. Si bien este había desechado la posibilidad de ir por su reelección, en la última semana el diputado Diego Echeverría, un dirigente aparentemente alejado de Antía, anunció que no se postulará como candidato a intendente y apoyará la reelección de Abella.

Fue en este marco que Enrique Antía, en las declaraciones radiales mencionadas, mostró su desacuerdo con el actual intendente.

“Este no es mi gobierno, este es otro gobierno con gente amiga y gente que ha integrado mi gobierno. En algunas cosas coincido, en otras no”, afirmó.

Antía cuestionó el manejo de la reorganización del transporte público y aseguró que presentó una alternativa provisoria, objetó la comunicación con los vecinos, y reconoció que esperaba le dieran mayor participación en las decisiones.

“No estuve de acuerdo con el manejo que se hizo con la terminal de Punta del Este, ni con la manera de presentarla ante la población. Yo tenía una idea y la transmití al alcalde puntaesteño Javier Carballal, al responsable de Movilidad, Juan Pígola, y al intendente”.

También mostró sus discrepancias con las reformas que se llevan adelante en la peatonal Sarandí de la capital departamental “por la tala de árboles realizada que contradice el proyecto elaborado durante su administración para revitalizar el centro de Maldonado. 22 árboles cortaron con una motosierra, en pleno centro”, afirmó.

Desde la actual administración se explicó que los árboles talados habían dañado con sus raíces tanto las veredas como las cañerías que circulan por debajo, y aseguraron que serían sustituídos por palmeras.

Pero para Antía “no reemplazarían las condiciones que ofrecían los árboles retirados” y planteó dudas sobre la logística necesaria para trasladar ejemplares de gran tamaño. “Para mí fue una cosa mal pensada”, afirmó.

Responsabilizó al arquitecto y político responsable que fue jerarca también durante su administración “por impulsar un diseño propio sin considerar suficientemente el trabajo anterior”, y cuestionó que una decisión de ese alcance se tomara, según su valoración, “sin las consultas necesarias”.

“Cuando se fría la grasa, veremos los chicharrones”

La cita pertenece a un importante dirigente nacionalista de Maldonado que aceptó formular algunos comentarios a condición de no mencionar su nombre. Refiere a que el próximo mes el intendente Abella podría destituir a algunos directores y nombrar a otros. Según se anunció desde la propia Intendencia, “el Ejecutivo está realizando evaluaciones sobre la gestión en diferentes áreas, así como sobre la marcha de las tareas encomendadas. En función de esta evaluación podrían producirse cambios en diferentes direcciones”.

El dirigente nacionalista consultado dijo que “Abella esta reordenando sus piezas. No olvide que la mayoría de los directores los heredó de Antía. Y hay más de uno que es más leal al jefe anterior que al actual”.

Agregó: “Abella no tiene ni ediles ni diputados propios, su poder radica en la relación que tiene con el presidente Orsi y, hay que reconocerlo, ha dado resultados muy positivos para Maldonado. Esto no significa que Abella se pase al FA, por el contrario, le abre la puerta a la reelección. Importante para un partido que ya no tiene candidatos. Antía no tiene el apoyo de antes y algunos asuntos de su vida privada han caído muy mal en la interna”.

Sin embargo, en los últimos días Abella viene recibiendo cuestionamientos desde la oposición frentista, y en particular del diputado Joaquín Garlo, ya que, según informó La Diaria, el intendente contrató como funcionarios en forma directa a unas 50 personas, todos militantes blancos, familiares de dirigentes y exgobernantes del mismo partido.

Dos de los contratados pasaron inmediatamente en comisión al despacho del diputado Diego Echeverría. Casualmente el primero en proclamar su apoyo a la reelección del actual intendente.

En las próximas semanas habrá más chicharrones. Digo, más noticias para este boletín.