Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
subsistencia |

EEUU asfixia Cuba

Bloqueo de EE.UU. asfixia producción de medicamentos en Cuba

El bloqueo de Estados Unidos que pesa sobre Cuba afecta la producción de medicamentos y produce muertes por enfermedades curables.

El bloqueo de Estados Unidos que pesa sobre Cuba afecta la producción de medicamentos y produce muertes por enfermedades curables.&nbsp;

El bloqueo de Estados Unidos que pesa sobre Cuba afecta la producción de medicamentos y produce muertes por enfermedades curables. 
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El cerco económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos desde hace más de sesenta años ha puesto contra las cuerdas la producción cubana de medicamentos, al punto de que hoy resulta inviable fabricar tres de cada cuatro fármacos del cuadro básico de salud; esto ha resultado en muertes por falta de medicamentos.

Así lo advierte Mayda Mauri, titular del Grupo Empresarial BioCubaFarma, quien explicó a TeleSur que las restricciones impuestas por EE.UU. impiden adquirir materias primas para cerca de 300 de los 395 remedios que conforman el arsenal terapéutico esencial de la isla. Ante este panorama, la prioridad se ha redefinido: la producción se concentra ahora en insumos de urgencia y tratamientos para pacientes críticos, como soluciones intravenosas y materiales para hemodiálisis.

El mayor escollo está en los genéricos, cuya elaboración depende casi por completo de compras externas. Para mantener ese renglón, se necesitarían más de 250 millones de dólares anuales, una cifra inalcanzable bajo el actual asedio financiero.

Estrategias de subsistencia

Para sortear el ahogo, BioCubaFarma ha optado por una estrategia de supervivencia: potenciar la venta al exterior de sus productos biotecnológicos de punta, patentados y de prestigio mundial. Los ingresos generados por esas exportaciones que la empresa se cuida de no desviar jamás de los productos que escasean en casa se reinvierten íntegramente en sostener la producción nacional.

En esa línea, la cooperación internacional se vuelve un pilar. La alianza con China, Vietnam y Rusia ya rinde frutos en forma de empresas mixtas, bajo un esquema de ganancias compartidas que fortalece la capacidad operativa del sector.

Las dificultades no son nuevas, pero se han agravado desde enero de 2026, cuando la administración estadounidense endureció aún más las restricciones con un bloqueo específico al suministro de petróleo. Pese a todo, la industria cubana resiste y recientemente logró retomar la elaboración de 16 citostáticos para el programa oncológico nacional.

Cada fármaco que se logra producir, en palabras del canciller Bruno Rodríguez, no es solo un medicamento; es un acto de soberanía, un rayo de esperanza y la prueba de que, aun bajo presión extrema, el compromiso con el derecho a la salud no se negocia.

Temas