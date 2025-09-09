Hacete socio para acceder a este contenido

en el banquillo

Bolsonaro a un paso de la cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022

Jair Bolsonaro está acusado de cinco delitos y de ser condenado por cada uno de ellos sumaría 43 años de cárcel.

Bolsonaro ya no sonríe.

 Foto: FocoUy
El segundo de los cinco jueces del Tribunal Supremo Federal de Brasil que votan en el juicio al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) y otros siete imputados por intentar un golpe de Estado también votó a favor de condenarle, como hizo previamente el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes.

Flávio Dino afirmó que Bolsonaro y el general Walter Braga Netto (su candidato a vicepresidente en las elecciones de 2022) tuvieron "un papel dominante" en la trama golpista y deben ser condenados.

Defiende el magistrado que se castigue al resto de imputados, pero remarcó que hay "niveles de culpabilidad diferentes" y defendió penas menores para el general Augusto Heleno (exministro del Gabinete de Seguridad Institucional), el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia Alexandre Ramagem.

Sin amnistía para delitos

También remarcó que los delitos por lo que los imputados están siendo juzgados no son susceptibles de amnistía, lanzando así un mensaje a los parlamentarios conservadores que impulsan en el Congreso Nacional una ley para perdonar los delitos de Bolsonaro y sus aliados y librarles así de la cárcel.

Rebatió también el argumento de los abogados de Bolsonaro de que borradores y conversaciones sobre un eventual golpe no configurarían delito.

Para el magistrado no hubo "meros actos de preparación, sino actos ejecutorios", porque el simple intento de golpe de Estado ya es un crimen en sí mismo.

Falta un voto

Dino fue el segundo juez en votar; hasta el viernes 12 de setiembre deben votar el resto de magistrados: Luiz Fux, Carmen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin.

Como para la condena se necesita apenas una mayoría simple (tres votos a dos) es probable que antes del viernes se sepa si Bolsonaro será condenado.

El exmandatario está acusado de cinco delitos diferentes; si fuera condenado por todos ellos y a la pena máxima de cada uno, sumaría 43 años de cárcel.

(Sputnik)

