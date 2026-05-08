EEUU publicó archivos e imágenes que documentan ovnis y 'vida extraterrestre'

"Hay un montón de objetos grandes en mi ventana, muy brillantes. Desde la ventana de Ron parece el 4 de julio", afirmó un astronauta refiriéndose a los fuegos artificiales que se lanzan durante la celebración del Día de la Independencia en EE.UU. "Sí. Ahora se pueden distinguir algunos. Son fragmentos muy irregulares y angulares que están dando vuelta", añadió.

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DOW-UAP-PR33, Unresolved UAP Report, Syria, October 2024



The United States Central Command submitted a report of an unidentified anomalous phenomenon (UAP) to the All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) consisting of five seconds of video footage from a… pic.twitter.com/IwWCBiMQnK — Grider (@HighEarthOrbit_) May 8, 2026

En documentos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), hay fotos que captan ovnis y también aviones estadounidenses en la Nochevieja de 1999. Además, en una imagen tomada desde la superficie de la luna se observa un grupo de tres pequeños puntos en el cielo.

La declaración del Departamento de Guerra de EEUU

"El Departamento de Guerra está en sintonía con el presidente Trump para brindar una transparencia sin precedentes respecto a la comprensión que tiene nuestro Gobierno sobre los fenómenos anómalos no identificados. Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo. La publicación de estos documentos desclasificados demuestra el firme compromiso de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes", comentó Pete Hegseth, el jefe de esa cartera.

La publicación forma parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP), un programa de Trump de divulgación sobre la 'vida extraterrestre'.