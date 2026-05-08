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Mundo archivos | ovnis | extraterrestre

Desclasificados de otro planeta

EEUU publicó archivos e imágenes que documentan ovnis y 'vida extraterrestre'

"Hay un montón de objetos grandes en mi ventana, muy brillantes", dice en uno de los documentos, que cita las palabras de un astronauta de la misión Apolo 17.

Una de las imágenes publicadas por EEUU de un presunto ovni.

Una de las imágenes publicadas por EEUU de un presunto ovni.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Departamento de Guerra de Estados Unidos (EEUU) publicó este viernes archivos y videos "nunca antes vistos" sobre fenómenos extraterrestres. Las fotografías reveladas muestran objetos de formas extrañas, captados durante las misiones espaciales Apolo 12 y Apolo 17, informó Fox News.

Imágenes y comunicaciones desclasificadas

Así, una transcripción de las comunicaciones entre los operadores del Apolo 17 con el centro de mando revela, que la tripulación vio "algunas partículas o fragmentos muy brillantes que pasan flotando".

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"Hay un montón de objetos grandes en mi ventana, muy brillantes. Desde la ventana de Ron parece el 4 de julio", afirmó un astronauta refiriéndose a los fuegos artificiales que se lanzan durante la celebración del Día de la Independencia en EE.UU. "Sí. Ahora se pueden distinguir algunos. Son fragmentos muy irregulares y angulares que están dando vuelta", añadió.

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En documentos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), hay fotos que captan ovnis y también aviones estadounidenses en la Nochevieja de 1999. Además, en una imagen tomada desde la superficie de la luna se observa un grupo de tres pequeños puntos en el cielo.

La declaración del Departamento de Guerra de EEUU

"El Departamento de Guerra está en sintonía con el presidente Trump para brindar una transparencia sin precedentes respecto a la comprensión que tiene nuestro Gobierno sobre los fenómenos anómalos no identificados. Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo. La publicación de estos documentos desclasificados demuestra el firme compromiso de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes", comentó Pete Hegseth, el jefe de esa cartera.

La publicación forma parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP), un programa de Trump de divulgación sobre la 'vida extraterrestre'.

FUENTE: RT en Español

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