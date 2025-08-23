Cabildo en caída libre: el alto precio que pagó Manini por decisiones políticas

El exsenador y líder de Cabildo Abierto recordó que Quintana ya había “expresado su disposición” de dar un paso al costado, por lo que “no queda más que desearle mucha suerte”, ya que va a “trabajar en la política en base a determinados valores cristianos”, los cuales CA “comparte totalmente”, como la “defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural y en cuanto a la defensa de la familia”.

La salida de Quintana volvió a dejar al desnudo las serias dificultades que atraviesa el partido liderado por el excomandante en Jefe del Ejército, luego del desplome electoral que sufrió Cabildo Abierto en octubre de 2024 cosechando 60.459, muy lejos de los 268.736 que alcanzó en 2019.

Las razones del alejamiento de Lorena Quintana

La excompañera de fórmula del excomandante en jefe ya había manifestado su descontento con el funcionamiento de la fuerza política en mayo, cuando en el Congreso expresó que el “Encuentro Nacional Cristiano —su agrupación— siente que actualmente no ha sido tenido en cuenta y no nos dan el lugar que 10.000 votos merecen”.

La médica de profesión dijo a El País que el desencadenante final para seguir otro camino distinto al de la fuerza política fundada en 2019 respondió a los votos que Cabildo le dio al Frente Amplio (FA) en la Cámara de Representantes, por ejemplo para la aprobación de la Rendición de Cuentas que implicó un aumento del gasto.

En esta línea, rechazó que Cabildo le dé su apoyo al oficialismo en el Parlamento, porque según entiende, “al discurso hay que acompañarlo con acciones y si estás votando con la izquierda no estás defendiendo los valores conservadores”.