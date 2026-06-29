Cáceres defendió a Bielsa: "Se manipuló la información para dejar mal a Marcelo"

"Todo el respeto hacia él"

“Puedo hablar por mi, yo tengo todo el respeto hacia él y mucho agradecimiento, capaz que alguno puede opinar distinto, pero creo que a rasgos generales la mayoría sabe cómo fueron las cosas”, dijo Cáceres.

“Hablamos, hubo una despedida, pero no voy a decir lo que se habló dentro del grupo, eso tiene que quedar entre nosotros, como debió ser desde un principio”, apuntó, en referencia a filtraciones de lo conversado puertas adentro o versiones que, aseguró, no fueron reales.

“Se manipuló la información para dejar mal a Marcelo y no está bien”, aseguró el defensa Celeste.

“Hay que ser muy autocrítico con todo lo que se hizo, lo que se dejó de hacer y lo que se hizo mal”, agregó.

"Pagamos caros los errores"

En cuanto a las causas de la eliminación temprana, Cáceres explico: “Recibimos goles que no debíamos recibir y cuando pasa en todos los partidos la dificultad se agranda, es muy difícil competir de esa forma. Nos venía costando hacer goles y recibir con tanta facilidad complica”.

En cuanto a la actitud de los jugadores aseguró que “nadie se guardó nada”, e insistió: “A veces hay errores que no tienen consecuencias pero estos sí los tuvieron, los pagamos caro. Cuando pasa en todos los partidos complica las cosas. Así es el deporte, no siempre hay justicia deportiva, porque no hicimos malos partidos, solo que los resultados no fueron favorables”.