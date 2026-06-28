Uruguay coordina ayuda para damnificados por doble terremoto en Venezuela

Precisa que el ministro de Relaciones Exteriores “mantiene contacto con el cónsul de Venezuela y, en función de las necesidades que se identifiquen, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de las Fuerzas Armadas, estará presente brindando la ayuda humanitaria que resulte necesaria”.

Ayuda en condiciones

Una comunicación del jefe del Esmade, general del aire Rodolfo Pereyra, dirigida a Lazo señala que las Fuerzas Armadas están en condiciones de enviar cuatro equipos de drones para búsqueda de personas, centros móviles de comunicaciones de emergencia, personal especializado en la operación de maquinaria para removimiento de escombro, personal especialista en la operación de plantas potabilizadoras de agua y generadores eléctricos, así como atención médica de emergencia y frazadas.

Estima que un KC-130H de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), “estaría en condiciones de volar 5 días posterior a la orden emitida por el Mando Superior”.

Dos terremotos

Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela.

El domingo, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento unicameral), Jorge Rodríguez, informó que se han contabilizado 1.450 víctimas fatales por el doble terremoto que sacudió a distintos estados el pasado miércoles 24 de junio.

Además, precisó, hasta el momento se registran 3.150 heridos y 12.721 personas damnificadas en Venezuela.