Patrullaje: Ejército dispuso cesión de cuatro blindados Cóndor al Ministerio de Interior

En el acuerdo publicado por Presidencia de la República, Defensa se comprometió a ceder los vehículos y brindar capacitación a los policías para que lo puedan conducir.

Cóndor cedidos

Caras y Caretas accedió a una circular interna del Ejército que da cuenta de que esta institución cederá en préstamo a la Policía cuatro vehículos modelo Cóndor y no Mamba, como había mencionado el ministro del interior Carlos Negro en el Parlamento.

Agrega que los Condor serán conducidos por funcionarios policiales y no por militares.

En conferencia de prensa, Negro dijo el viernes que en algunos casos los blindados podrían llegar a ser conducidos por efectivos militares armados que podrían actuar amparados bajo la legitima defensa.

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Origen alemán

Los Cóndor fueron diseñados por la empresa alemana Thyssen Henschel y fabricados por Henschel Wehrtechnik GmbH . Llegaron a Uruguay en 1981.

Han operado durante más de 20 años en despliegues de la ONU en países como Mozambique y Angola.

Fueron construidos sobre la base de los camiones Unimog, lo que facilita su mantenimiento y la obtención de repuestos civiles.

Están equipados con un motor diésel de seis cilindros MB OM906LA (228 hp).

Su protección consiste en un blindaje es capaz de resistir impactos de calibre 7,62 mm en los laterales y proyectiles de calibre.50 en el frente.