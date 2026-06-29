Nacional oficializó a su nuevo arquero y espera por más altas

Algunos lo recordarán por hacer un gol y un buen partido cuando por Copa Libertadores el calamar le ganó a Peñarol en el Campeón del Siglo.

Nacional ya hizo una oferta, pero por el momento fue rechazada. Platense pretende que el tricolor se haga cargo de la cláusula de salida de 800.000 dólares. El tema es que el conjunto argentino está interesado en Tomás Verón Lupi, y eso puede llegar a destrabar el negocio y la salida de Mainero.

Pero no es el único nombre que maneja la directiva. Tiziano Correa esta cerca de llegar a ser jugador de Nacional. El delantero de 21 años quien está jugando en Cerro Largo es pretendido por Jorge Bava para la segunda parte del año.

La posibilidad de comprar la ficha en primera instancia es difícil. Se está negociando por un préstamo con el arachán con alguna cláusula por un porcentaje de la ficha en un futuro.