Nacional oficializó a su nuevo arquero y espera por más altas

Nacional arrancó su segunda semana de pre temporada en la Ciudad Deportivo de los Los Céspedes y en las últimas horas desde sus cuentas oficiales, confirmaron y presentaron al golero argentino, Alexis Martin Arias.
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Con una ficha técnica del golero. 33 años, argentino, 1,85, arquero, pie derecho y llega de Cerro porteño, el jugador que pidió Jorge Bava para esa posición firmó contrato con el tricolor hasta el 31 de diciembre del 2028. Pese a ser la primer alta oficializada Nacional ya sabe que esta confirmado a Bruno Zuculini y el costarricense Francisco Calvo, que llegaba este lunes a Montevideo.
Otros refuerzos
Mientras tanto la dirigencia esta trabajando en algunos refuerzos más. Guido Mainero es uno de loa elegidos para que llegue en este segundo semestre. Mainero es cordobés, tiene 31 años y es jugador de Platense. Delantero salido de las inferiores de Instituto de Córdoba donde debutó en el 2014. Luego paso por varios equipos, Vélez Sarfield, Defensa y Justicia, Deportes Iquique, Sarmiento de Junín. Volvió a Instituto para luego terminar en su último equipo, Platense.
Algunos lo recordarán por hacer un gol y un buen partido cuando por Copa Libertadores el calamar le ganó a Peñarol en el Campeón del Siglo.
Nacional ya hizo una oferta, pero por el momento fue rechazada. Platense pretende que el tricolor se haga cargo de la cláusula de salida de 800.000 dólares. El tema es que el conjunto argentino está interesado en Tomás Verón Lupi, y eso puede llegar a destrabar el negocio y la salida de Mainero.
Pero no es el único nombre que maneja la directiva. Tiziano Correa esta cerca de llegar a ser jugador de Nacional. El delantero de 21 años quien está jugando en Cerro Largo es pretendido por Jorge Bava para la segunda parte del año.
La posibilidad de comprar la ficha en primera instancia es difícil. Se está negociando por un préstamo con el arachán con alguna cláusula por un porcentaje de la ficha en un futuro.