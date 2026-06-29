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Tras la eliminación

Bielsa le pidió a la AUF una conferencia de prensa: ¿cuándo y dónde será?

En una charla que mantuvieron el entrenador y el presidente de la AUF, el rosarino planteó comparecer ante los medios para dar sus explicaciones finales.

Bielsa dará su última conferencia de prensa este martes.

Bielsa dará su última conferencia de prensa este martes.
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Caras y Caretas Diario

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La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializó este domingo a la tarde la convocatoria a una conferencia de prensa del director técnico de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, quien comparecerá ante los medios de comunicación este martes 30 de junio a la hora 18 en las instalaciones del Estadio Centenario.

El entrenador argentino viajó este domingo desde Playa del Carmen, en donde aún permanecen algunos integrantes de la delegación uruguaya, y arribó a Montevideo el lunes.

En México todavía quedan futbolistas, dirigentes e integrantes del staff de la AUF, a quienes les coordinan vuelos de línea para su regreso a los países en los que residen o para Montevideo. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, quien trabaja en todos los detalles de la salida de jugadores y funcionarios, dejará el hotel cuando abandone la concentración el último integrante de la delegación y retornará directo a Uruguay.

La selección uruguaya fue eliminada el viernes y terminó en el lugar 37 entre 48 en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Mucha expectativa por Bielsa

La decisión de convocar a una conferencia de prensa fue acordada este domingo en el hotel en el que aún se encuentra parte de la delegación uruguaya y fue un pedido del entrenador.

Algo similar a lo que ocurrió en la fecha FIFA de noviembre pasado, tras la goleada 5-1 de EEUU en un amistoso ante los celestes.

Detalles de la conferencia

Todos los periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos que deseen realizar la cobertura presencial de la actividad deberán contar de manera obligatoria con su correspondiente AUF ID vigente.

Este sistema de registro digital e identificación será el único mecanismo válido para el ingreso a la sala de conferencias del estadio.

Para aquellos trabajadores de los medios que no puedan asistir al recinto o que se encuentren desempeñando tareas en el interior y exterior del país, así como para el público general que sigue de cerca el proceso de la celeste, la organización dispondrá de una cobertura accesible y directa.

Se confirmó que la totalidad del evento informativo será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de AUFTV.

De esta manera, las explicaciones futbolísticas y los conceptos de Bielsa tendrán un alcance global e inmediato para toda la parcialidad celeste.

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