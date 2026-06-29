Bielsa le pidió a la AUF una conferencia de prensa: ¿cuándo y dónde será?

La selección uruguaya fue eliminada el viernes y terminó en el lugar 37 entre 48 en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Mucha expectativa por Bielsa

La decisión de convocar a una conferencia de prensa fue acordada este domingo en el hotel en el que aún se encuentra parte de la delegación uruguaya y fue un pedido del entrenador.

Algo similar a lo que ocurrió en la fecha FIFA de noviembre pasado, tras la goleada 5-1 de EEUU en un amistoso ante los celestes.

Detalles de la conferencia

Todos los periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos que deseen realizar la cobertura presencial de la actividad deberán contar de manera obligatoria con su correspondiente AUF ID vigente.

Este sistema de registro digital e identificación será el único mecanismo válido para el ingreso a la sala de conferencias del estadio.

Para aquellos trabajadores de los medios que no puedan asistir al recinto o que se encuentren desempeñando tareas en el interior y exterior del país, así como para el público general que sigue de cerca el proceso de la celeste, la organización dispondrá de una cobertura accesible y directa.

Se confirmó que la totalidad del evento informativo será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de AUFTV.

De esta manera, las explicaciones futbolísticas y los conceptos de Bielsa tendrán un alcance global e inmediato para toda la parcialidad celeste.