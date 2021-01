Caggiani: «Uruguay presidió el Mercosur y no trabajó en la compra conjunta de vacunas»

Uruguay presidió el Mercosur en el 2020, no trabajó en la compra conjunta de vacunas a nivel del bloque y a diferencia de la región en un principio apostó solamente a la compra de dosis mediante el mecanismo Covax, que luego fracasó, lamentó el diputado frentista Daniel Caggiani.

Nuestro país buscó solamente controlar la curva de contagios, «algo que hasta octubre fue posible», y luego «con una falta de visión más integral» se diferenció de la mayoría de los países de la región, al apostar solamente a la compra de vacunas mediante el mecanismo de Covax de la Organización Panamericana de la Salud, que «ha fracasado», explicó.

Caggiani advirtió la falta de información brindada por parte del gobierno hacia el Parlamento y la Ciudadanía, dijo que no se conocen las estrategias que está llevando adelante Uruguay en este tema, «lo que si conocemos es que el conjunto de los países de la región han generado diferentes instancias que le han permitido acceder a vacunas», y lamentó que Uruguay no tiene un plan de vacunación con fechas marcadas.

En el segundo semestre de 2020, Uruguay tuvo la presidencia pro Tempore del MERCOSUR «y lamentablemente no promovió ninguna medida para establecer una coordinación general en materia de compra de vacunas», lamentó. «Si no generamos esa espalda común en la región para negociar en bloque algunos aspectos, nos puede traer algunos problemas. Y lamentablemente no ha habido una agenda en ese sentido y hoy estamos pagando las consecuencias», aseguró.

«Este gobierno ha tenido una falta de visión y de construcción de estrategia de inserción internacional global, y se está borrando con el codo lo que se escribió en tantos años de historia», agregó.