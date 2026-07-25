América Latina en la línea de fuego

La imposición de gravámenes del 12,5% a países latinoamericanos —y casos excepcionales como el 25% impuesto a Brasil— confirma que las prioridades geoestratégicas de Washington se financian mediante la presión a las economías periféricas. Este enfoque unilateral subestima deliberadamente la estabilidad regional, transformando el intercambio comercial en un portafolio de cobro destinado a sostener conflictos lejanos que nada tienen que ver con los intereses del continente latinoamericano.

Lejos de responder a una genuina cruzada de "sanidad comercial", la medida de la administración estadounidense transparenta una peligrosa doctrina: la factura de la proyección de poder global y de los delirios de hegemonía unilateral la pagan, en última instancia, los exportadores, trabajadores y consumidores de los países socios mediante tasas arbitrarias. Cuando la diplomacia comercial se subordina por completo a la chequera del Pentágono, el libre mercado tantas veces idolotrado e impuesto por el capitalismo deja de existir para convertirse en un simple tributo de guerra.