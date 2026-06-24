Calculadora en mano: ¿Qué necesita Uruguay para clasificar?

Los escenarios de Uruguay y España

A continuación, trataremos de desarrollar como queda parado el equipo celeste ante los posibles resultados.

Triunfo uruguayo y clasificación

Este es, sin lugar a dudas, el mejor escenario que puede tener Uruguay. En caso de vencer a España, se olvida de todos los resultados y clasificará de manera directa a los dieciseisavos de final.

Si lo hace primero o segundo del grupo, dependerá de lo que pase en Cabo Verde y Arabia Saudita. Si los africanos ganan ese cruce, la diferencia de goles será determinante, si lo hacen los árabes, se asegura el primer lugar Uruguay.

Empate y calculadora

Este es un escenario en el que España aseguraría el primer lugar del grupo mientras que Uruguay sí deberá aguardar resultados. Si Cabo Verde y Arabia empatan (con menos de dos goles respecto al choque celeste), los dirigidos por Marcelo Bielsa serán segundos.

En caso de que en el otro encuentro del grupo haya un ganador (indiferente si son los caboverdianos o árabes), Uruguay sería tercero y ahí deberá aguardar lo que pase en otros grupos.

En este escenario, la celeste quedaría con tres puntos y una diferencia de gol igual a cero. Para eso, deberá esperar que en al menos cuatro grupos de los doce, haya equipos con menos puntos o una diferencia de gol menor a la de la selección.

Sin duda no es el mejor escenario, pero igualando ante España, las posibilidades de entrar como mejores terceros, queda latente.

Derrota y milagro

En caso de perder el partido contra España, habría que esperar un milagro. Lo importante es que la derrota sea por un gol, es decir, no permitir una goleada para que las ilusiones no se esfumen. Para esto, lo ideal sería que Cabo Verde derrote o iguale ante Arabia Saudita, lo que dejaría a Uruguay como tercero con apenas dos puntos.

Ante este panorama, la selección uruguaya deberá aguardar a que en al menos cuatro grupos, los terceros queden con dos puntos y menor diferencia de gol, o con una unidad. Al momento de haber finalizado la segunda fecha, los terceros se distribuyen de la siguiente manera:

Cero punto: Senegal

Un punto: República Checa, Bosnia y Herzegovina, Ecuador y RD Congo

Dos puntos: Bélgica e Irán

Tres puntos: Escocia, Paraguay, Suecia, Argelia y Croacia

Con este panorama, no es imposible clasificar pero habría que sacar la calculadora y aguardar un verdadero milagro.