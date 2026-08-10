Interior investigará comunicaciones del 911 por ómnibus de UCOT secuestrado por hinchas de Cerro

Carlos aseveró que al llegar al intercambiador Belloni “no había ningún policía, nadie esperando” y que “en ningún momento me llamaron, en ningún momento me entendieron (desde el 911) ni me volvieron a llamar para preguntar si pasaba algo”.

El Departamento de Operaciones de la Dirección General de Seguridad en el Deporte en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de 13º turno trabajan en la investigación de lo ocurrido.

Reunión entre Negro y las cooperativas del transporte

Este lunes, el ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió junto a autoridades policiales con una delegación de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott).

En el encuentro, se analizaron medidas como la incorporación de un botón de pánico y cámaras de videovigilancia con respuesta inmediata del CCU.

Además, el gremio sugirió la incorporación de representantes sindicales en las reuniones de planificación de los partidos que realiza la Policía con la Asociación Uruguaya de Fútbol.