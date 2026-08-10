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Política 911 | comunicaciones |

Auditoría interna

Interior investigará comunicaciones del 911 por ómnibus de UCOT secuestrado por hinchas de Cerro

El chofer del ómnibus secuestrado por hinchas de Cerro cuestionó la respuesta del 911 desde que el transportista denunció lo que sucedía a bordo del 306.

El 911 será auditado por el caso del ómnibus secuestrado.

El 911 será auditado por el caso del ómnibus secuestrado.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio del Interior dispuso realizar una auditoría de las comunicaciones del Centro de Comando Unificado (CCU), en el caso del ómnibus 306 de UCOT que el domingo fue secuestrado por un grupo de hinchas de Cerro en la terminal del barrio, y su chofer fue amenazado con armas de fuego para que vaya hasta el intercambiador Belloni (Maroñas).

La denuncia del transportista al 911

Carlos, el conductor que fue amenazado por hinchas villeros en la previa del partido que disputaron en Jardines del Hipódromo Danubio vs Cerro, narró el dramático momento que le tocó vivir y cuestionó la respuesta que recibió del 911 cuando denunció lo sucedido a la empresa, que realizó el llamado al 911.

A través de la vincha, llamó a la empresa para informar que estaba “en una situación complicada” pero no podía informar qué. Afirmó que desde la empresa llamaron al 911 y se comunicaron, pero le cortaron porque la oficial no escuchaba lo que sucedía.

Carlos aseveró que al llegar al intercambiador Belloni “no había ningún policía, nadie esperando” y que “en ningún momento me llamaron, en ningún momento me entendieron (desde el 911) ni me volvieron a llamar para preguntar si pasaba algo”.

El Departamento de Operaciones de la Dirección General de Seguridad en el Deporte en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de 13º turno trabajan en la investigación de lo ocurrido.

Reunión entre Negro y las cooperativas del transporte

Este lunes, el ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió junto a autoridades policiales con una delegación de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott).

En el encuentro, se analizaron medidas como la incorporación de un botón de pánico y cámaras de videovigilancia con respuesta inmediata del CCU.

Además, el gremio sugirió la incorporación de representantes sindicales en las reuniones de planificación de los partidos que realiza la Policía con la Asociación Uruguaya de Fútbol.

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