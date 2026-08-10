El Ministerio del Interior dispuso realizar una auditoría de las comunicaciones del Centro de Comando Unificado (CCU), en el caso del ómnibus 306 de UCOT que el domingo fue secuestrado por un grupo de hinchas de Cerro en la terminal del barrio, y su chofer fue amenazado con armas de fuego para que vaya hasta el intercambiador Belloni (Maroñas).
Auditoría interna
Interior investigará comunicaciones del 911 por ómnibus de UCOT secuestrado por hinchas de Cerro
El chofer del ómnibus secuestrado por hinchas de Cerro cuestionó la respuesta del 911 desde que el transportista denunció lo que sucedía a bordo del 306.