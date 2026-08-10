Inician las obras para transformar los accesos este a Montevideo

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) puso en marcha un plan de obras de gran envergadura en los accesos este a Montevideo. Con una inversión inicial de 74 millones de dólares (que incluye tareas de mantenimiento), el proyecto transformará el corredor vial que conecta la capital con Canelones y el Aeropuerto Internacional de Carrasco, resolviendo problemas históricos de congestión e infraestructura.
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El plan, ejecutado por el Grupo Perimetral Este (integrado por las empresas Grinor, Molinsur y Serviam), tendrá una duración total aproximada de 26 meses.
Impacto directo en la movilidad y la seguridad
La transformación integral busca reordenar el tránsito de personas y mercancías mediante nuevas calzadas auxiliares, la separación de flujos vehiculares y soluciones viales de alto impacto.
Además de agilizar la circulación, el proyecto pone especial foco en la seguridad vial de los usuarios más vulnerables, integrando nuevas sendas peatonales, cruces seguros y un pasaje peatonal que conectará ambos sectores del Parque Roosevelt.
Detalle de los cuatro puntos de intervención
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Rutas 101 y 102 (En ejecución - Plazo: 4 meses): Ampliación de calzada, nuevos carriles de aproximación, sendas peatonales y semáforos inteligentes monitoreados por el Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito (CSIT) del MTOP.
Avenida Calcagno (En ejecución - Plazo: 8 meses): Construcción de una nueva rotonda para conectar la avenida y las vías de servicio de la Ruta 101 con la rotonda existente cerca del aeropuerto.
Avenida de las Américas y Ruta 101: Construcción de un viaducto elevado para dinamizar el flujo vehicular, manteniendo la rotonda inferior en funcionamiento.
Avenida de las Américas y Avenida Racine: Construcción de un viaducto sobre Av. Racine con una rotonda e infraestructura de servicio en el nivel inferior para ordenar el tránsito local.
Plan de circulación y vías alternativas
Para minimizar la afección a los conductores en una de las zonas de mayor tránsito del país, el MTOP dispondrá de vías alternativas que mantendrán dos carriles operativos por sentido en todo momento.
Los desvíos y actualizaciones sobre el tránsito se comunicarán de manera continua a través de:
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Paneles de mensajería variable antes de los tramos afectados.
Redes oficiales del MTOP, la Intendencia de Canelones y la Policía Caminera.