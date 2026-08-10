Inician las obras para transformar los accesos este a Montevideo

Además de agilizar la circulación, el proyecto pone especial foco en la seguridad vial de los usuarios más vulnerables, integrando nuevas sendas peatonales, cruces seguros y un pasaje peatonal que conectará ambos sectores del Parque Roosevelt.

Detalle de los cuatro puntos de intervención

Rutas 101 y 102 (En ejecución - Plazo: 4 meses): Ampliación de calzada, nuevos carriles de aproximación, sendas peatonales y semáforos inteligentes monitoreados por el Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito (CSIT) del MTOP.

Avenida Calcagno (En ejecución - Plazo: 8 meses): Construcción de una nueva rotonda para conectar la avenida y las vías de servicio de la Ruta 101 con la rotonda existente cerca del aeropuerto.

Avenida de las Américas y Ruta 101: Construcción de un viaducto elevado para dinamizar el flujo vehicular, manteniendo la rotonda inferior en funcionamiento.

Avenida de las Américas y Avenida Racine: Construcción de un viaducto sobre Av. Racine con una rotonda e infraestructura de servicio en el nivel inferior para ordenar el tránsito local.

Plan de circulación y vías alternativas

Para minimizar la afección a los conductores en una de las zonas de mayor tránsito del país, el MTOP dispondrá de vías alternativas que mantendrán dos carriles operativos por sentido en todo momento.

Los desvíos y actualizaciones sobre el tránsito se comunicarán de manera continua a través de: