Uruguay no pudo con Cabo Verde; empató 2 a 2 y se complica en el grupo

El disparo del centrocampista del Krasnodar ruso fue el primer gol caboverdiano en los mundiales.

Uruguay salió a buscar un rápido empate que lo devolviera a la carrera por la clasificación a 16avos. Llegó a los 43, tras un cabezazo que pegó en el palo y encontró en el rebote a Maximiliano Araújo, en una acción similar a la del único tanto uruguayo en el partido ante Arabia Saudí.

La superioridad de Uruguay comenzó a hacerse sentir sobre el fin del primer tiempo y se plasmó en los resultados en el minuto 45 con el gol de Agustín Canobbio para poner el dos a uno para la celeste.

Uruguay empata

El segundo tiempo comenzó con un Uruguay más decidido y tranquilo, los dos goles cambiaron el estado de ánimo del equipo, permitiendo llegar con más claridad al arco caboverdiano.

Un error compartido entre Mathias Olivera y Muslera le permitió a Helio Varela marcar el 2-2 a la hora de juego, ya en el complemento. El zaguero del Napoli dejó corto un pase que aprovechó el extremo nacido en Portugal, quien remató a una portería desguarnecida por el arquero, que salió lejos, y en vano, a disputar la pelota.

El empate les deja a ambos con dos unidades, y con la obligación de ganar sus últimos encuentros, aunque los uruguayos la tendrán más difícil, ante los españoles, mientras que los caboverdianos se medirán ante los saudíes. Más temprano el domingo, el campeón europeo batió por 4-0 a los Halcones Verdes, últimos con un punto.

URUGUAY:

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

DT: Marcelo Bielsa

CABO VERDE:

Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes y Sidney Lopes; Kevin Pina y Laros Duarte; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro y Jovane Cabral; y Dailon Livramento.

DT: Pedro Leitão Brito (Bubista)

Jueces: Espen Eskå asistido por sus compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin, y los estadounidenses Tori Penso y Brooke Mayo como cuarto y quinto juez respectivamente. En el VAR estarán los franceses Willy Delajod y Jerome Brisard y el neerlandés Dennis Higler.