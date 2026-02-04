CAMTUR advierte por la pérdida de competitividad del turismo

La Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR) expresa su profunda preocupación ante la creciente pérdida de competitividad que enfrenta el sector turístico en el país. Esta situación se ve exacerbada por la fuerte depreciación del dólar americano frente al peso uruguayo, un fenómeno que impacta directamente en el turismo como sector exportador de servicios.
A pesar de que el Banco Central (BCU) ha anunciado recientemente algunas medidas en respuesta a esta problemática, CAMTUR señala que los desafíos relacionados con la competitividad son históricos y han cobrado impulso recientemente, complicando aún más el escenario.
Aunque la temporada de verano presenta una demanda firme en varios destinos del país, la combinación de costos locales elevados y un tipo de cambio a la baja está erosionando los márgenes de rentabilidad. Este encarecimiento de la oferta turística en dólares plantea un riesgo significativo para la continuidad de las inversiones y el mantenimiento del empleo en un sector que es vital para el mercado laboral juvenil, generando numerosos puestos de trabajo para personas de hasta 29 años.
La Cámara subraya que el turismo uruguayo compite diariamente con otros destinos internacionales. Sin condiciones adecuadas de competitividad, será cada vez más difícil sostener la actividad turística y el empleo formal. Además, el impacto del turismo es crucial para el desarrollo regional, ya que contribuye al derrame económico en el interior del país.
Por lo tanto, CAMTUR destaca la necesidad de abordar esta problemática con una agenda amplia de competitividad, que incluya no solo el seguimiento de la evolución del tipo de cambio, sino también una revisión exhaustiva de diversos factores que afectan la estructura de costos, la carga fiscal, tarifas y precios regulados, conectividad, promoción en mercados internacionales y la facilitación de inversiones.
En este marco, CAMTUR valora positivamente la instauración de un grupo de trabajo por parte del Ministerio de Turismo, cuyo objetivo es colaborar en la búsqueda de soluciones conjuntas. La primera reunión de este grupo tuvo lugar la semana pasada, creando un espacio institucional para construir respuestas a los desafíos que enfrenta el sector.
Finalmente, la Cámara Uruguaya de Turismo reafirma su disposición a cooperar con las autoridades nacionales y departamentales, así como con todas las gremiales del sector, para diseñar y promover un paquete de medidas que permitan recuperar la competitividad del turismo, proteger a las empresas y defender el empleo de calidad que este sector genera para el país.
¿Qué es CAMTUR?
La Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR) es la organización privada que agrupa y representa a las empresas del sector turístico en Uruguay, trabajando en articulación público-privada para el desarrollo, promoción y profesionalización de la industria. Con una sólida trayectoria, impulsa la descentralización, la desestacionalización y la sostenibilidad, destacándose por eventos como "Camtur Conecta" en todo el país.
CAMTUR actúa como un articulador clave para el turismo interno y receptor, fomentando la diversidad de la oferta, desde turismo de naturaleza hasta cultural e histórico. Así, la misma se posiciona como un pilar fundamental para el avance del sector, contribuyendo a la creación de políticas que no solo respondan a las necesidades actuales, sino que también anticipen los desafíos futuros, garantizando un turismo sostenible y competitivo que beneficie a todos los uruguayos.