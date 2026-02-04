CAMTUR advierte por la pérdida de competitividad del turismo

La Cámara subraya que el turismo uruguayo compite diariamente con otros destinos internacionales. Sin condiciones adecuadas de competitividad, será cada vez más difícil sostener la actividad turística y el empleo formal. Además, el impacto del turismo es crucial para el desarrollo regional, ya que contribuye al derrame económico en el interior del país.

Por lo tanto, CAMTUR destaca la necesidad de abordar esta problemática con una agenda amplia de competitividad, que incluya no solo el seguimiento de la evolución del tipo de cambio, sino también una revisión exhaustiva de diversos factores que afectan la estructura de costos, la carga fiscal, tarifas y precios regulados, conectividad, promoción en mercados internacionales y la facilitación de inversiones.

En este marco, CAMTUR valora positivamente la instauración de un grupo de trabajo por parte del Ministerio de Turismo, cuyo objetivo es colaborar en la búsqueda de soluciones conjuntas. La primera reunión de este grupo tuvo lugar la semana pasada, creando un espacio institucional para construir respuestas a los desafíos que enfrenta el sector.

Finalmente, la Cámara Uruguaya de Turismo reafirma su disposición a cooperar con las autoridades nacionales y departamentales, así como con todas las gremiales del sector, para diseñar y promover un paquete de medidas que permitan recuperar la competitividad del turismo, proteger a las empresas y defender el empleo de calidad que este sector genera para el país.

¿Qué es CAMTUR?

La Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR) es la organización privada que agrupa y representa a las empresas del sector turístico en Uruguay, trabajando en articulación público-privada para el desarrollo, promoción y profesionalización de la industria. Con una sólida trayectoria, impulsa la descentralización, la desestacionalización y la sostenibilidad, destacándose por eventos como "Camtur Conecta" en todo el país.

CAMTUR actúa como un articulador clave para el turismo interno y receptor, fomentando la diversidad de la oferta, desde turismo de naturaleza hasta cultural e histórico. Así, la misma se posiciona como un pilar fundamental para el avance del sector, contribuyendo a la creación de políticas que no solo respondan a las necesidades actuales, sino que también anticipen los desafíos futuros, garantizando un turismo sostenible y competitivo que beneficie a todos los uruguayos.