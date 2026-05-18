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Política acto | Orsi | Ejército

Aniversario

Presidente Yamandú Orsi encabezó acto por los 215 años del Ejército

solo quedan para unas pocas semanas" de suministro, debido a la guerra de Irán y al cierre del estrecho de Ormuz al transporte marítimo, advirtió este lunes el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)

Presidente de la República, Yamandú Orsi, durante acto por el 18 de mayo.

Presidente de la República, Yamandú Orsi, durante acto por el 18 de mayo.

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Por Redacción Caras y Caretas

El Ejército Nacional celebró su 215° aniversario, en un acto que reunió a autoridades nacionales y efectivos de distintas unidades del país. El acto incluyó reconocimientos a militares que participaron en misiones de paz en la República Democrática del Congo, desfile de tropas y la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi.

A la ceremonia de este lunes 18, también asistieron la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo; el subsecretario de esa cartera, Joel Rodríguez, y el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi. Concurrieron, además, los titulares de las carteras de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, e Interior, Carlos Negro.

Acto protocolar

La actividad comenzó con la recepción de autoridades y la llegada del mandatario al Comando General del Ejército. Posteriormente, Orsi, acompañado por Stevenazzi, saludó a las tropas y pasó revista a la fuerza de parada y desfile.

Durante la ceremonia, se ejecutó el himno nacional y se desarrolló un desfile de efectivos a pie, a caballo y motorizados, en el marco de la conmemoración de los 215 años de la fuerza.

Reconocimientos

Por otra parte, se otorgaron condecoraciones a efectivos con actuaciones destacadas en la República Democrática del Congo.

El presidente de la República fue el encargado de entregar las medallas a la primera fila de los condecorados, acompañado por la ministra Lazo, el subsecretario Rodríguez y el comandante Stevenazzi, quien, en su discurso, agradeció la presencia del mandatario en el acto.

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El comandante en jefe también valoró la labor de los efectivos en diferentes tareas de apoyo, como los operativos de asistencia por fríos extremos y los trabajos para garantizar el abastecimiento de agua potable en Lavalleja, junto con OSE.

Asimismo, destacó las instancias de capacitación realizadas en el último año, que incluyeron más de 200 cursos, 900 ejercicios y la participación de más de 3.000 efectivos.

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