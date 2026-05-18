Presidente Yamandú Orsi encabezó acto por los 215 años del Ejército

Durante la ceremonia, se ejecutó el himno nacional y se desarrolló un desfile de efectivos a pie, a caballo y motorizados, en el marco de la conmemoración de los 215 años de la fuerza.

Reconocimientos

Por otra parte, se otorgaron condecoraciones a efectivos con actuaciones destacadas en la República Democrática del Congo.

El presidente de la República fue el encargado de entregar las medallas a la primera fila de los condecorados, acompañado por la ministra Lazo, el subsecretario Rodríguez y el comandante Stevenazzi, quien, en su discurso, agradeció la presencia del mandatario en el acto.

UYPRESP002297

El comandante en jefe también valoró la labor de los efectivos en diferentes tareas de apoyo, como los operativos de asistencia por fríos extremos y los trabajos para garantizar el abastecimiento de agua potable en Lavalleja, junto con OSE.

Asimismo, destacó las instancias de capacitación realizadas en el último año, que incluyeron más de 200 cursos, 900 ejercicios y la participación de más de 3.000 efectivos.