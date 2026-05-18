El Ejército Nacional celebró su 215° aniversario, en un acto que reunió a autoridades nacionales y efectivos de distintas unidades del país. El acto incluyó reconocimientos a militares que participaron en misiones de paz en la República Democrática del Congo, desfile de tropas y la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi.
Aniversario
Presidente Yamandú Orsi encabezó acto por los 215 años del Ejército
solo quedan para unas pocas semanas" de suministro, debido a la guerra de Irán y al cierre del estrecho de Ormuz al transporte marítimo, advirtió este lunes el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)