China distingue a diplomático uruguayo con una inédita medalla oficial

“Creo que es un gran valor para Uruguay, un gran reconocimiento a la labor de Fernando”, sostuvo el corresponsal, quien estuvo presente en la ceremonia realizada en Beijing.

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Relación comercial estratégica

La distinción adquiere especial relevancia en un contexto de creciente protagonismo internacional de China y de fortalecimiento de sus vínculos con América Latina. Uruguay, que mantiene una relación comercial estratégica con el gigante asiático, aparece nuevamente destacado dentro de la política exterior china.

La primicia dada por Ramos pone además el foco sobre el peso diplomático alcanzado por Uruguay en uno de los escenarios geopolíticos más relevantes del mundo. La creación de esta medalla por parte de la cancillería china marca un hecho inédito y ubica a un representante uruguayo entre las figuras diplomáticas más valoradas por Beijing.