El gobierno de China otorgó por primera vez una distinción oficial a diplomáticos extranjeros y uno de los reconocidos fue el uruguayo Fernando Lugris. La información fue revelada por el periodista Mauro Ramos durante una entrevista en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas.
Entre los más destacados
China distingue a diplomático uruguayo con una inédita medalla oficial
China otorgó una inédita medalla oficial al diplomático uruguayo Fernando Lugris, reconocido por su labor y trayectoria en Beijing.