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Política diplomático | medalla | relación

Entre los más destacados

China distingue a diplomático uruguayo con una inédita medalla oficial

China otorgó una inédita medalla oficial al diplomático uruguayo Fernando Lugris, reconocido por su labor y trayectoria en Beijing.

Fernando Lugris, exembajador de Uruguay en China.

Fernando Lugris, exembajador de Uruguay en China.
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Según explicó Ramos, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino inauguró una medalla denominada “Diplomático Destacado”, destinada a reconocer trayectorias sobresalientes de representantes extranjeros en Beijing. En esta primera edición fueron distinguidos ocho diplomáticos y solamente dos pertenecen a América Latina.

Entre ellos aparece Lugris, quien hasta el año pasado fue embajador de Uruguay en China y ocupó además la jefatura de la misión diplomática latinoamericana y caribeña en ese país. Ramos destacó que el diplomático uruguayo mantiene un fuerte reconocimiento tanto entre autoridades chinas como entre representantes de otros países de la región.

“Creo que es un gran valor para Uruguay, un gran reconocimiento a la labor de Fernando”, sostuvo el corresponsal, quien estuvo presente en la ceremonia realizada en Beijing.

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Relación comercial estratégica

La distinción adquiere especial relevancia en un contexto de creciente protagonismo internacional de China y de fortalecimiento de sus vínculos con América Latina. Uruguay, que mantiene una relación comercial estratégica con el gigante asiático, aparece nuevamente destacado dentro de la política exterior china.

La primicia dada por Ramos pone además el foco sobre el peso diplomático alcanzado por Uruguay en uno de los escenarios geopolíticos más relevantes del mundo. La creación de esta medalla por parte de la cancillería china marca un hecho inédito y ubica a un representante uruguayo entre las figuras diplomáticas más valoradas por Beijing.

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